Snapchat brengt betaald abonnement Snapchat+ uit in Nederland en België

Snapchat biedt het betaalde abonnement Snapchat+ voortaan ook in Nederland en België aan. Het abonnement geeft afnemers onder meer een speciale markering en vroegtijdige toegang tot nieuwe functies. De dienst kost 4,49 euro per maand of 44,99 euro per jaar.

De introductie van het Snapchat-abonnement in onder meer Nederland en België gaat gepaard met een selectie van nieuwe functies, zo laat het sociale medium weten. Zo worden reacties van Snapchat+-gebruikers onder stories voortaan geprioriteerd en zijn deze daarmee dus beter zichtbaar. Verder krijgen afnemers vanaf vandaag toegang tot nieuwe Bitmoji-achtergronden, nieuwe icoontjes voor de appsnelkoppeling en een manier om een snap af te sluiten met een emoji.

Naast de nieuwe functies krijgen Snapchat+-afnemers uiteraard ook toegang tot de bestaande onderdelen van het abonnement. Daaronder vallen het speciale stericoontje, andere appsnelkoppeling, de mogelijkheid om een BFF aan te merken en de mogelijkheid om te zien hoeveel gebruikers stories hebben teruggekeken. Ook de Spookpaden-functie is nu dus in Nederland en België beschikbaar. Hiermee kunnen Snapchat+-afnemers de locatie van een vriend over een periode van de afgelopen 24 uur bekijken, mits de vriend zijn locatie met de gebruiker deelt.

In dezelfde blogpost maakt Snapchat bekend dat het abonnement sinds de sinds de introductie zes weken geleden een miljoen abonnees heeft. Het abonnement werd eind juni uitgebracht in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Australië, Nieuw-Zeeland, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zijn nu onder meer India, Israël, Zwitserland, Oostenrijk en de Scandinavische landen bijgekomen. In totaal heeft het fotogeoriënteerde sociale medium ruim 320 miljoen gebruikers wereldwijd.

Update, 19.07 uur: Een vermelding van de functie Spookpaden is aan het bericht toegevoegd. Met dank aan Coy.