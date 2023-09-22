Snapchat-abonnement Snapchat+ heeft meer dan 5 miljoen gebruikers

Snapchats betaalde abonnement Snapchat+ heeft inmiddels meer dan 5 miljoen klanten. Hiermee heeft het socialmediabedrijf 'een belangrijke mijlpaal behaald', zegt Snapchat-ceo Evan Spiegel donderdag.

Spiegel zegt dat Snapchat+ nu de helft van het aantal gewenste klanten heeft bereikt, schrijft Bloomberg. Uiteindelijk wil de ceo dat het aantal abonnementen uitgroeit tot 10 miljoen. Wanneer dat aantal wordt bereikt is nog niet bekend. In april had Snapchat+ rond de 3 miljoen abonnees.

Het abonnement biedt gebruikers eerder toegang tot nieuwe functies en een speciale markering op hun profiel. Ook zijn bepaalde functies alleen beschikbaar voor abonnees, zoals de mogelijkheid om te zien hoeveel gebruikers stories hebben teruggekeken. Snapchat+ kwam in juni vorig jaar op de markt en is sinds augustus ook beschikbaar in Nederland en België voor 4,49 euro per maand of 44,99 euro per jaar.