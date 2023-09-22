Snapchat-abonnement Snapchat+ heeft meer dan 5 miljoen gebruikers

Snapchats betaalde abonnement Snapchat+ heeft inmiddels meer dan 5 miljoen klanten. Hiermee heeft het socialmediabedrijf 'een belangrijke mijlpaal behaald', zegt Snapchat-ceo Evan Spiegel donderdag.

Spiegel zegt dat Snapchat+ nu de helft van het aantal gewenste klanten heeft bereikt, schrijft Bloomberg. Uiteindelijk wil de ceo dat het aantal abonnementen uitgroeit tot 10 miljoen. Wanneer dat aantal wordt bereikt is nog niet bekend. In april had Snapchat+ rond de 3 miljoen abonnees.

Het abonnement biedt gebruikers eerder toegang tot nieuwe functies en een speciale markering op hun profiel. Ook zijn bepaalde functies alleen beschikbaar voor abonnees, zoals de mogelijkheid om te zien hoeveel gebruikers stories hebben teruggekeken. Snapchat+ kwam in juni vorig jaar op de markt en is sinds augustus ook beschikbaar in Nederland en België voor 4,49 euro per maand of 44,99 euro per jaar.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 22-09-2023 09:03 42

22-09-2023 • 09:03

42

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Reacties (42)

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Mirano 22 september 2023 09:18
Ze hebben met de recente update een nieuwe functie voor Snapchat+ gebruikers uitgerold, je kan nu kiezen welke tabblad als eerste komt bij opstarten. Ik vind dat Snapchat dit soort dingen niet achter een paywall hoort te zetten.
Verwijderd @Mirano22 september 2023 09:21
Dat vind jij, maar dit soort apps zijn puur op geld uit.. en proberen van alles te verzinnen om er nog meer uit te krijgen
Bender @Verwijderd22 september 2023 09:52
Natuurlijk zijn ze op geld uit, het is een commercieel bedrijf en geen goed doel.
Jij werkt toch ook omdat je salaris krijgt?
Verwijderd @Bender22 september 2023 10:00
Maar als je verder leest, is de user waar ik op reageer het daar niet mee eens
dr86 @Bender22 september 2023 10:01
Zat mensen die bv vrijwillig werken hoor.
Dick Ravestein @Verwijderd22 september 2023 10:00
Inderdaad. En dan nog al + 5000000 klanten die €4,49/mnd betalen dat is toch snel geld verdienen. Nu al €22450000,- per maand aan omzet in abonnementen ( zal Tweakers jaloers op zijn ;-) )
mphilipp @Dick Ravestein22 september 2023 10:26
Ze hebben natuurlijk helemaal geen kosten... :+

Staar je niet blind om omzet als je de kosten niet kent. Als ik 2 Rolls Royces per jaar verkoop, heb ik ook €1.000.000 omzet. Maar als ik maar €500 per auto er aan overhoud, kan ik beter bij een VW dealer gaan werken denk ik.
raro007 @mphilipp22 september 2023 11:29
Dus als ze dezelfde functie gratis hadden gedaan (want veel functies zijn ook gratis), dan zouden ze volgens jou geld bij moeten doen?
Nee dit is gewoon functies de e ze ook gratis konden doen maar omdat ze belangrijke functies zijn zijn er mensen bereid om voor te betalen en dat is de reden van snapchat.

Dus ja het is zowat gratis geld erbij krijgen.
mphilipp @raro00722 september 2023 11:36
Dus als ze dezelfde functie gratis hadden gedaan (want veel functies zijn ook gratis), dan zouden ze volgens jou geld bij moeten doen?
Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat jouw opmerking te kort door de bocht is. Je stelt heel simpel dat ze zoveel miljoen binnen harken, maar voordat je daar leuke dingen van kan doen moet je eerst een hoop zaken betalen.

[Reactie gewijzigd door mphilipp op 22 juli 2024 17:28]

sypie @mphilipp22 september 2023 11:37
Er wordt gesproken over omzet, niet over winst. Bij onze doen de kosten er niet zoveel toe, pas over de streep tellen die mee.
n4m3l355 @Dick Ravestein22 september 2023 10:25
Tegelijkertijd ook wel "telling" met 750 miljoen gebruikers heeft men dus 5 miljoen of minder dan 1% van de gebruikers zover dat ze willen betalen voor een abonnement. Nu gaat de CEO ervan uit dat ze naar 10 miljoen kunnen oprekken of tewel 1,3% van hun gebruikers hoopt hij dat die gaan betalen. En ja natuurlijk met 10 miljoen gebruikers is dat 600 miljoen aan extra omzet op jaarbasis dat staat niet mis maar wat voor mij bijzonder is hoe weinig revenue in het totaal snapchat weet binnen te harken. Namelijk "slechts" 4,5 miljard of wel slechts 6 USD per persoon. Dat is toch heel schamel.
Tintel
@n4m3l35522 september 2023 13:13
Namelijk "slechts" 4,5 miljard of wel slechts 6 USD per persoon. Dat is toch heel schamel.
Geen idee wat het hosten en ontwikkelen kost....maar dan nog...een social media app....

En toch is het verkopen van iets wat je eigenlijk niet zou mogen bezitten (de privacy van mensen) en dan in totaal 4.5 miljard binnen harken, best wel 'knap'....

Op zich kan ik wel toejuichen dat je gewoon betaalt voor de dienst - mits deze dan ook stopt om je te gebruiken als reclame-target.
Weird_Person @Tintel22 september 2023 17:16
Dat laatste gedeelte hebben veel bedrijven vandaag de dag nogal “moeite” me.
hasjee @n4m3l35522 september 2023 16:03
Wat dus inhoud dat ze bepaalde (premium) functies ontwikkelen en uitrollen naar 1.3% van hun gebruikers. 8)7
OruBLMsFrl @hasjee22 september 2023 20:18
World of Warcraft heeft met zulke percentages geworsteld voor hun end-game content. Naxxramas in de originele level 60 wereld kon je maar nauwelijks in, had je echt een goed guild met meerdaagse per week raids voor nodig. Genoeg mensen die dat stuk content pas na de volgende expansion, met enorm veel betere spulletjes overal, en tien levels hoger dan origineel bedacht konden zien eindelijk.
Vonden de devs toen ook heel jammer, en dat maakt dungeon scaling waarbij het steeds wat makkelijker wordt ook zo veel meer standaard tegenwoordig.

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 22 juli 2024 17:28]

youridv1 @Dick Ravestein22 september 2023 11:32
Snapchat publiceert hun cijfers en draaide tot en met vorig jaar gewoon altijd verlies hoor. Dus je kan als consumentje wel lekker gapen naar 22 miljoen euro per maand, maar zonder de kosten te bekijken is dat een compleet zinloos getal. Het bedrijf waar ik werk zet een fractie daarvan om, maar draait tenminste wel winst.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 17:28]

Tintel
@youridv122 september 2023 13:16
Maar ze maken geen winst zeg je dan....als de medewerkers (en dan vooral de top-laag), enorme salarissen binnen halen dan maken ze misschien geen winst maar toch verdienen ze dan goed.
En dankzij een hoge omzet valt dat dan niet zo erg op. Het verschil tussen omzet en kosten opmaken geeft geen winst maar mogelijk wel een voordeel... :X
YGDRASSIL @Tintel22 september 2023 18:04
En dat ze enorme salarissen binnenhalen is ook echt zo? Klinkt meer als een aanname zonder iets te checken.
Tintel
@YGDRASSIL25 september 2023 09:22
Nee, dat is idd een aanname maar het is een simpel systeem om zonder winst toch leuk te verdienen. Misschien niet voordelig vanwege belastingen maar goed.
Maar mijn punt is: zelfs zonder dat een bedrijf winst maakt kan men daarbinnen toch goed verdienen.
Dick Ravestein @youridv122 september 2023 13:26
Hoelang is Snapchat er al? Als die tot nu toe verlies draaien vraag ik me toch af waar dat geld vandaan komt. Lijkt me niet dat iemand die diensten levert aan Snapchat jarenlange schulden op zich neemt!?
youridv1 @Dick Ravestein22 september 2023 15:39
Er zijn zo veel van dit soort tech bedrijven die verlies draaien. Daar is snapchat echt niet alleen in. Spotify heeft heel erg lang hetzelfde gehad.

Waar in dit specifieke geval het geld vandaan komt, weet ik helaas niet.
YGDRASSIL @Dick Ravestein26 september 2023 10:23
Het businessmodel waarbij je eerst een aantal jaar verlies maakt om bedrijf op te bouwen en te laten groeien is heel normaal.

Vergelijk het met zonnenpanelen aanschaffen. De eerste 8 jaar draai je verlies en dan pas heb je je kosten terugverdiend en ga je winst maken.
watercoolertje @Mirano22 september 2023 09:48
Ik wil dat alles wat ik wil gratis is! :+

Nogal logisch dat dingen die mensen willen achter een paywall zitten, immers zou anders bijna niemand betalen...
Mirano @watercoolertje22 september 2023 10:46
Dat zeker niet! Gebruik zelf ook Snapchat+

Je verwacht dat bij een betaald abbo toch wat “spannendere” functies worden uiterolt


Wellicht in de toekomst :)
Polydeukes @watercoolertje22 september 2023 15:30
'Gratis' bestaat niet. Je betaalt met je data/privacy.
P_Tingen @Mirano22 september 2023 09:51
Juist wel: dat is de goede manier om betaalde gebruikers te krijgen. Het alternatief is dat je bestaande functies achter een paywall gaat zetten en dan krijg je alleen maar gefrustreerde en chagrijnige gebruikers omdat je iets "afpakt" wat eerst gratis was.
Selbiecookie @Mirano22 september 2023 09:40
Ik weet nog wel in het begin van Snapchat+ dat dark mode ook achter de paywall zat, maar dat hebben ze een tijdje geleden toch ook beschikbaar gemaakt voor mensen zonder snapchat+.
Wie weet dat die tabblad functie ooit beschikbaar wordt voor iedereen :)
lenwar
@Mirano22 september 2023 10:00
Nou heb ik nooit wat met Snapchat gedaan (zou niet eens weten hoe de interface eruitziet), maar dit klinkt typisch als een functie die 'tijdelijk' achter Snapchat+ komt en later algemeen beschikbaar komt. Net zoals de donkere modus. Die was eerst ook alleen voor Snapchat+abonnees en nu voor iedereen beschikbaar.

Zoals in het artikel staat is het idee van Snapchat+ dat nieuwe functies eerst daar naartoe gaan en daarna naar de rest. Ook zullen er functies zijn die uniek bij Snapchat+ blijven, maar gevoelsmatig zal dit er niet een van zijn. :)
En zo wel... Dan tja. Dan moet je ermee leren leven dat die functie alleen voor betalende gebruikers is. :)
Halfscherp @Mirano22 september 2023 11:16
Klopt, het verbergen van die gare “My AI” hebben ze ook een Snapchat+ functie gemaakt.

Je hebt als bedrijf wel echt vrij hard gefaald als je je klanten een abonnement in probeert te pesten.
haam 22 september 2023 09:25
Ik vind de prijs/functie verhouding behoorlijk. Bijvoorbeeld ten opzichte van streamingsdiensten.

Ben je dan ook reclame vrij?
Bender @haam22 september 2023 09:52
Deze doelgroep kan anders best nog eens meer tijd doorbrengen op Snapchat dan op de streamingsdiensten.
haam @Bender23 september 2023 11:12
Dan kan wel, maar content kijken en maken kan ook zonder dit abonnement.
Bij streamingsdiensten betaal je om content te kijken, dus dat is ook direct de meerwaarde.

Mij ontgaat de meerwaarde van dit abonnement. Voelt een beetje als de in-game aankopen om je avatar een andere hoed op te zetten. Er veranderd niks aan de gameplay, de gamewereld of je tegenstanders. Toch wordt daar veel geld aan verdient. Die snap ik ook niet
lenwar
@haam22 september 2023 10:06
Nope. Je wordt nog steeds getraceerd en geprofileerd om jou, advertenties voor te schotelen :)
https://sociality.io/blog/snapchat-plus/ (er wordt niet benoemd dat je geen of minder advertenties krijgt)

Dat zou denk ik ook niet kunnen. Volgens mij maken ze dan geen (of in elk geval) minder winst op de betreffende gebruikers (geen waardeoordeel). Als ik kijk naar de functies van Snapchat+, dan zijn die voordelen er echt alleen voor het consumeren van de betreffende gebruiker. Dit zullen dus gebruikers zijn die erg enthousiast zijn op het platform en daarmee dus al relatief veel doen.

Het is eigenlijk de perfecte manier om de gebruikers die het meeste geld op leveren, tegen betaling aan je te binden en waarschijnlijk nog meer zal laten gebruiken. Op zich erg sim. Nogmaals. Geen waardeoordeel.
haam @lenwar23 september 2023 11:13
Klinkt bijna als de nieuwe slavernij
Jeroen hofman 22 september 2023 10:01
Nog even en we moeten betalen voor de zon opkomst, ondergang.
Daarnaast is snap wel zo veilig en betrouwbaar met privacy en gegevens
carpcatcher @Jeroen hofman22 september 2023 10:38
Childhood is just the ‘free trial’ edition of life. When it ends you have to pay for the full version or else you’ll lose everything.
Jeroen hofman @carpcatcher22 september 2023 10:47
Yeah The truth Clear! and the reality day to day
Its over and out no way back in the chaos and also worldwide.
everything is possible nothing is real
Polydeukes @Jeroen hofman22 september 2023 15:32
Er is een heel goedkoop alternatief: stop met Snap Chat (of iedere andere vorm van social media). Je leven hangt er niet van af. Sterker nog, als je door de afkickperiode heen bent, zul je merken dat je kwaliteit van leven er alleen maar op vooruit gaat.
Jeroen hofman @Polydeukes23 september 2023 12:22
Presies Daarom :) helaas denken kinderen in dit tijdperk daar anders over.
Ik zie dan werkelijk ook niets anders dat een ieder constant zijn phone uit zijn/haar achterzak trekt. zo ook staat,loopt menig op straat al talked vroeger was je de dorpsgek als je op straat, tegen de muur stond te praten. Hele gesprekken tot in het OV toe.
Kan gebeuren dat je een berichtje belletje krijgt in de trein, bus. Jzzz wat ik al niet aan gesprekken heb gehoord, zou er rode oortjes van krijgen
KNOLCOROLA @Dragony22 september 2023 15:58
Dat klinkt vrij interresant. Zou ik de naam mogen weten van die applicatie?

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