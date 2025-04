VK: Snapchat heeft risico's My AI-chatbot mogelijk niet goed onderzocht

Een Britse toezichthouder zegt na voorlopig onderzoek dat Snapchat de risico's voor My AI-gebruikers niet goed in beeld heeft gebracht. Het moederbedrijf krijgt nu de tijd om te reageren voordat de conclusie definitief wordt. Mogelijk wordt My AI verboden in het Verenigd Koninkrijk.

Het Information Commissioner's Office stelt dat Snap voorafgaand aan de introductie van My AI de databeschermingsrisico's rondom de generatieve AI die wordt gebruikt, niet adequaat heeft beoordeeld. Deze beoordeling is volgens het ICO extra belangrijk omdat Snap 'innovatieve technologie gebruikt en daarbij persoonsgegevens van 13- tot 17-jarige kinderen verwerkt'.

De conclusies van het ICO zijn nog voorlopig en worden gedeeld met Snap. Snap krijgt nu de mogelijkheid om te reageren. De toezichthouder zegt dat het Snap mogelijk wordt verboden om persoonsdata te verwerken voor My AI, wat in de praktijk zal neerkomen op een ban op My AI voor Britse gebruikers, totdat Snap een adequate risicoanalyse uitvoert.

Snap bracht My AI in februari uit voor Snapchat+-abonnees. Later kwam de functie voor alle Snapchat-gebruikers beschikbaar. My AI is een chatbot die ChatGPT gebruikt en bij release gebruikers voorstelde om fysiek af te spreken. Later paste Snap My AI's regels aan, waardoor dit niet meer gebeurde. Mogelijk wordt er in Nederland ook onderzoek gedaan naar My AI. Vorige maand gaf de Autoriteit Persoonsgegevens aan een onderzoek te zijn begonnen naar een techbedrijf dat populair is onder kinderen en een chatbot heeft.