Snap schikt voor 35 miljoen dollar wegens vermeende privacyschending met Lenses

Snap, moederbedrijf van Snapchat, heeft een schikking getroffen van 35 miljoen dollar in een rechtszaak. Dit betrof de mogelijke overtreding van een privacywet in de Amerikaanse staat Illinois met de app Snapchat Lenses. Het schikkingsbedrag ligt lager dan bij andere techgiganten.

In de rechtszaak ging het over de vraag of gezichtsherkenning in Lenses de BIPA-wet in Illinois overtreedt. Snap blijft dat ontkennen; volgens het bedrijf kan de software wel herkennen dat iets een oog of neus is, maar is er geen methode om te bepalen van wie de gezichtskenmerken zijn. Ook verlaat de data de telefoon niet, zegt het bedrijf. Desondanks heeft het bedrijf besloten om de rechtszaak te schikken, meldt de Chicago Tribune.

Elke gebruiker van Snapchat in Illinois kan in theorie een bedrag krijgen tussen 58 en 117 dollar, komend uit het schikkingsbedrag. De rechtszaak gaat vanwege de schikking niet door. Google betaalde al eerder 100 miljoen in een schikking over gezichtsherkenning in Google Foto's, terwijl Meta 650 miljoen dollar moest betalen voor het overtreden van BIPA met gezichtsherkenning in Facebook, zegt Techcrunch. BIPA is een wet die regelt dat mensen bij het gebruik van biometrische gegevens vooraf expliciet toestemming moeten hebben gegeven.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-08-2022 12:15 17

25-08-2022 • 12:15

17

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Reacties (17)

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Menesis 25 augustus 2022 12:25
Waarom zou het problematisch zijn als je een lokaal draaiend algoritme, je neus etc laat herkennen?
Iblies @Menesis25 augustus 2022 12:48
Biometrische data.
Een neus is uniek, ogen zijn uniek, oren zijn uniek.


En dan kun je het proberen af te bakenen dat het alleen een neus is, of een oor,

maar als het allemaal onder persoon X89898 wordt gebracht dan heb je al snel een compleet beeld.
[Remmes] @Iblies25 augustus 2022 13:12
Maar koppelt Snap dan ook echt jouw neus vorm/ogen etc, of is het alleen maar "lijkt dit op een neus? Ja/nee, lijkt dit op ogen? Ja/nee, zo ja plaats filter hier, zo nee plaats geen filter"?

Edit: "face geometry " valt dus onder die wet, en omdat die filters dus redelijk op je gezicht moeten zitten zit je daar dan mee. Dus dan maar vooraf toestemming voor vragen.

[Reactie gewijzigd door [Remmes] op 24 juli 2024 04:50]

trayracing @Menesis25 augustus 2022 12:30
Los van of dat wel/niet problematisch is; het staat in de genoemde wet (BIPA). Die toestemming is niet expliciet gegeven, dus volgen juridische stappen.
kodak @Menesis25 augustus 2022 13:52
De vraag is waarom Snap het niet problematisch leek te vinden om andermans zeer persoonlijke gegevens te gaan verwerken.

En hoewel het bedrijf daar achteraf publiek een mening over heeft waarom problemen wel mee zouden vallen, lijkt het me eerder dat je als ander persoon of bedrijf niet andermans gegevens of kenmerken gaat gebruiken omdat het handig voor je product of verkoop is.

Uiteraard kan er dan bijvoorbeeld excuus gezocht worden dat er een vorm van instemmen zou zijn door bijvoorbeeld aankoop van het product, maar al die niet-klanten hebben daar daar geen enkele toestemming voor gegeven of zelfs weet van. En dan blijf je met hetzelfde probleem zitten: een bedrijf gebruikt andermans gegevens ongevraagd.
jerisson @kodak25 augustus 2022 17:54
De vraag is waarom Snap het niet problematisch leek te vinden om andermans zeer persoonlijke gegevens te gaan verwerken.
Technisch bekeken lijkt het mij ook geen probleem daar er geen enkele extractie van persoonsgegevens plaats hoeft te vinden om de filters te implementeren.

Op basis van het artikel lijkt het te gaan over detectiealgoritmes en niet over herkenningsalgoritmes (ondanks de gebruikte woordkeuze). Detection algorithms en recognition algorithms worden vaak met elkaar verward. Zoals ik het lees gaat het dus ook over gezichtsdetectie en niet herkenning.
volgens het bedrijf kan de software wel herkennen dat iets een oog of neus is, maar is er geen methode om te bepalen van wie de gezichtskenmerken zijn.
Detectiealgoritmes detecteren zaken in een afbeelding: in bounding box (x, y, w, h) staat een gezicht, hier staat een oog, hier nog één, en hier zijn de neus en de mond. Deze gegevens alleen laten niet toe om een persoon te identificeren. Ik zie persoonlijk geen inbreuken op persoonsgegevens hier, tenzij je de foto al als een persoonsgegeven aanziet, maar dan heb je al problemen van zodra de foto gemaakt wordt. De privacygevoeligheid hiervan ligt i.m.o. niet hoger dan het toepassen van een blurfilter in Photoshop.

Problematischer zijn herkenningsalgoritmes: die gaan voor gedetecteerde gezichten een descriptor opstellen en deze trachten te matchen in een database met descriptors (of ze toevoegen/updaten). Dan zit je wel met een duidelijk geval van verwerking van persoonsgegevens.

Daar de filters in Snap (zover ik de app ken) bedoeld zijn om iemand van een snor of een hoge hoed te voorzien hebben ze voldoende met alleen detectiealgoritmes. Op basis van wat Snap aangeeft lijkt het ook dat ze enkel dat doen, maar uiteraard kan het altijd zijn dat ze er in de achtergrond meer mee uitspoken...
nokie 25 augustus 2022 12:33
Elke gebruiker van Snapchat in Illinois kan in theorie een bedrag krijgen tussen 58 en 117 dollar, komend uit het schikkingsbedrag.
Wat ik me afvraag: de “slachtoffers” kunnen toch ook mensen zijn die geen gebruiker zijn van Snapchat (lijkt me zelfs dat die méér slachtoffer zijn dan zij die Snapchat gebruiken, aangezien ze bewust van de app gebruik maken). Hebben die dan geen recht op een schikking?
jpfx @nokie25 augustus 2022 12:45
Van de mensen die geen gebruiker zijn snapchat zijn bij snapchat geen gegevens bekend die kunnen worden gekoppeld, dus kunnen sowieso niet worden herkend?
i-chat @jpfx25 augustus 2022 13:18
dus kunnen sowieso niet worden herkend
dat hangt natuurlijk sterk af van wat een bedrijf doet met data.

Dit oor + dit oog, vermoedelijk behorend tot meneer1234567890:
Bij snaptjat krijgt iedereen die we niet kunnen koppelen aan een account de username meneer<10cijferige code> OF mevrouw<10cijferige> code.
Zo kunnen we ze toch tracken, weten we in welke winkels ze komen, wat voor kleding te dragen en bij wie van onze klanten ze in vaak in de buurt komen of vaak contact mee hebben.

Zonder te weten wie ze exact zijn weten we dan toch wie ze zijn.

Normaliter zou zoiets helemaal niet zo'n probleem hoeven zijn. Ik kan met mijn menselijke ogen immers ook die lange jongen met die gekke paardenstaart herkennen als ik bij de afdeling SOA's van het lokale ziekenhuis binnenloop. Maar omdat bigdata zo enorm groot is, en dergelijke data uiteindelijk 'nooit vergeten wordt' gaan er toch andere problemen spelen. Dan ben je mogelijk ineens niet meer zo anoniem.
Voor je het weet, wordt meneer 1234567890 in Nederland ineens bij voor + achternaam getagged terwijl hij in de vs alleen bekend staat als die man met zulke oren, die kleur ogen, en vaak te zien bijv. x en y locaties. Plots ineens wél al je privacy kwijt terwijl zoiets zonder bigdata eigenlijk nooit had kunnen gebeuren (of onnoemelijk onwaarschijnlijk was gebleven).
Wouterie 25 augustus 2022 13:49
Ik vind een schikking zo iets geks... Is Snap nou in overtreding geweest of niet? Zijn ze schuldig, is er data gelekt etc... al die vragen blijven onbeantwoord omdat de zaak gesloten is. Terwijl, wat mij betreft, het enige relevante is of dat nou daadwerkelijk het geval is of niet.
Christoxz @Wouterie25 augustus 2022 14:20
De beschuldigingen ontkennen maar wel schikken is inderdaad gek.
Of het is een calculatie dat verdedigen meer geld zou kosten dan schikken.
Wel een detail is dat de akkoord voor de schikking er nog niet is, dat is pas in November.
Although the settlement amount still needs to go through a final approval hearing in November
sypie @Wouterie25 augustus 2022 15:54
Waarschijnlijk is een schikking vele malen goedkoper dan de wereld laten zien dat ze net als Meta zijn en profielen maken van iedereen en niet alleen van hun gebruikers. Wanneer dat laatste naar voren zou komen door deze rechtszaak zou dat betekenen dat er nog een flinke nasleep zou zijn door nog meer rechtszaken. Dus ja, dan de hele vervolging maar afkopen.
Wouterie @sypie26 augustus 2022 12:33
Maar, waarom is een schikking überhaupt een optie? Als aanklager wil je toch die privacyschending aantonen en niet een bak met geld binnenhalen? Nu komt het op mij over of het doel die bak met geld was. Stel, ik begluur de buurmeisjes en het komt tot een zaak, dan kan ik toch niet zeggen: "Hier heb je 1000 Euro en hebben we het nergens meer over." De rechtbank ziet me aankomen zeg.
sypie @Wouterie26 augustus 2022 12:44
Het is helemaal niet aan de rechtbank om jou daarmee aan te zien komen. De schikking is tussen jouw en je buurmeisjes. Wanneer die akkoord gaan met het bod betekent dat ze op dat moment alle juridische procedures stoppen en bij de rechter vandaan halen. De rechter hoeft zich er dan niet meer mee bezig te houden. Jij koopt als het ware de uitspraak van de rechter af. Soms is dat heel verstandig omdat je al weet welke kant de rechter op gaat. Het scheelt je een veroordeling, wat je dus eigenlijk "vrijpleit" van dergelijke zaken.
Wouterie @sypie26 augustus 2022 12:47
En je daarna vrolijk doch voorzichtiger verder kunt met je smerige zaakjes. -zucht-
cheiron 25 augustus 2022 16:04
Google betaalde al eerder 100 miljoen in een schikking over gezichtsherkenning in Google Foto's
Is dit de reden dat ik al 4 jaar geen mensen meer kan taggen in mijn Google photo's?

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