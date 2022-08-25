Snap schikt voor 35 miljoen dollar wegens vermeende privacyschending met Lenses

Snap, moederbedrijf van Snapchat, heeft een schikking getroffen van 35 miljoen dollar in een rechtszaak. Dit betrof de mogelijke overtreding van een privacywet in de Amerikaanse staat Illinois met de app Snapchat Lenses. Het schikkingsbedrag ligt lager dan bij andere techgiganten.

In de rechtszaak ging het over de vraag of gezichtsherkenning in Lenses de BIPA-wet in Illinois overtreedt. Snap blijft dat ontkennen; volgens het bedrijf kan de software wel herkennen dat iets een oog of neus is, maar is er geen methode om te bepalen van wie de gezichtskenmerken zijn. Ook verlaat de data de telefoon niet, zegt het bedrijf. Desondanks heeft het bedrijf besloten om de rechtszaak te schikken, meldt de Chicago Tribune.

Elke gebruiker van Snapchat in Illinois kan in theorie een bedrag krijgen tussen 58 en 117 dollar, komend uit het schikkingsbedrag. De rechtszaak gaat vanwege de schikking niet door. Google betaalde al eerder 100 miljoen in een schikking over gezichtsherkenning in Google Foto's, terwijl Meta 650 miljoen dollar moest betalen voor het overtreden van BIPA met gezichtsherkenning in Facebook, zegt Techcrunch. BIPA is een wet die regelt dat mensen bij het gebruik van biometrische gegevens vooraf expliciet toestemming moeten hebben gegeven.