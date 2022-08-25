Sony kondigt volgende week Xperia aan die kleiner zou zijn dan voorganger

Sony heeft een uitnodiging gestuurd voor een online evenement, waarop het de nieuwste Xperia-smartphone wil gaan aankondigen. De fabrikant noemt de smartphone 'compact', en volgens een FCC-keuring zou de telefoon iets kleiner zijn dan zijn voorganger.

De uitnodiging in de video toont de slogans 'be creative' en 'go compact'. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om de Xperia 5 IV. Sony kondigt al enkele jaren achter elkaar begin september een nieuwe Xperia 5-smartphone aan. De 5 III is met 15,7x6,8cm behoorlijk groter dan bijvoorbeeld de 12,7x6,5cm van de Xperia Z5 Compact uit 2015. De Xperia 5-telefoons zijn wel kleiner dan veel andere smartphones.

Het nieuwe model zou 15,6x6,7cm zijn, volgens een recente FCC-keuring die FCCID.io doorplaatste. Verdere geruchten vermelden dat de telefoon een Snapdragon 8+ Gen 1-soc van Qualcomm krijgt, gecombineerd met 12GB aan geheugen. Het scherm zou met een diagonaal van 6,03 inch iets kleiner zijn dan het display van de Xperia 5 III, dat 6,1 inch meet. Meer fabrikanten maken nieuwe telefoons iets kleiner dan voorgangers, maar zelfs die kleinere telefoons zijn groter dan de kleine telefoons van vijf tot tien jaar geleden.

De telefoon zou drie 12-megapixelcamera's hebben. Het evenement vindt plaats op 1 september om 9.00 uur 's ochtends Nederlandse tijd. Sony kondigde de 1 IV en 10 IV in mei aan. Het is nog onbekend wanneer het toestel uit zou moeten komen, maar voorgangers verschenen doorgaans in het najaar.