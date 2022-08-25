Sony kondigt volgende week Xperia aan die kleiner zou zijn dan voorganger

Sony heeft een uitnodiging gestuurd voor een online evenement, waarop het de nieuwste Xperia-smartphone wil gaan aankondigen. De fabrikant noemt de smartphone 'compact', en volgens een FCC-keuring zou de telefoon iets kleiner zijn dan zijn voorganger.

De uitnodiging in de video toont de slogans 'be creative' en 'go compact'. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om de Xperia 5 IV. Sony kondigt al enkele jaren achter elkaar begin september een nieuwe Xperia 5-smartphone aan. De 5 III is met 15,7x6,8cm behoorlijk groter dan bijvoorbeeld de 12,7x6,5cm van de Xperia Z5 Compact uit 2015. De Xperia 5-telefoons zijn wel kleiner dan veel andere smartphones.

Het nieuwe model zou 15,6x6,7cm zijn, volgens een recente FCC-keuring die FCCID.io doorplaatste. Verdere geruchten vermelden dat de telefoon een Snapdragon 8+ Gen 1-soc van Qualcomm krijgt, gecombineerd met 12GB aan geheugen. Het scherm zou met een diagonaal van 6,03 inch iets kleiner zijn dan het display van de Xperia 5 III, dat 6,1 inch meet. Meer fabrikanten maken nieuwe telefoons iets kleiner dan voorgangers, maar zelfs die kleinere telefoons zijn groter dan de kleine telefoons van vijf tot tien jaar geleden.

De telefoon zou drie 12-megapixelcamera's hebben. Het evenement vindt plaats op 1 september om 9.00 uur 's ochtends Nederlandse tijd. Sony kondigde de 1 IV en 10 IV in mei aan. Het is nog onbekend wanneer het toestel uit zou moeten komen, maar voorgangers verschenen doorgaans in het najaar.

Teaser Sony Xperia 5 IV

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-08-2022 12:06 87

25-08-2022 • 12:06

87

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vanaf € 1.332,39

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Reacties (87)

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Rageplay 25 augustus 2022 12:18
Xperia 5 II eigenaar hier.
Hele fijne smartphone, geen notch, headphone jack en mSD slot. :)
Enige wat ik soms lastig vind is dat hij net ietsjes te smal aanvoelt.
Deze wordt dus blijkbaar nog smaller, dus wellicht tijd om over te stappen op de 1-serie.

Wel is Sony op dit moment nagenoeg de enige grote smartphone-fabrikant die voldoet aan wat ik graag in een smartphone wil:

- Geen notch of punchhole
- Headphonejack
- MicroSD kaart slot
- Schone software en stereo front-facing speakers.

Het lijkt mij een logische ontwikkeling dat de meeste fabrikanten toch af zullen stappen van een gat in het scherm. Ofwel onder het scherm of een uitschuif camera (zie Poco F2) of een minimale bezel (wat Sony nu doet).

Vind het vreemd dat bijv. bij samsungs er vaak wel een headphone jack op zit en een geheugenkaartslot.. maar dan wel voornamelijk bij budget en mid-range smartphones.
Een 'vlaggenschip' zou juist aan alle features moeten voldoen + meer.

in ieder geval zet Sony deze lijn door :)
JayPe @Rageplay25 augustus 2022 13:13
Vind je het toestel ook te smal, omdat ie zo hoog is? Dat is mijn ervaring ( Xperia 5 III). Doordat ie zo hoog is, voelt ie heel smal. Het is de beeldverhouding waar ik enorm aan moe(s)t wennen. Hiervoor een Xperia 10, en daarvoor de heerlijke XZ1c. Die XZ1compact had (naar huidige maatstaven) grote bezels boven en onder, maar toch: Totale formaat was heerlijk. Past fatsoenlijk in je broekzak, en het hele scherm is met één hand/vinger te bedienen.

Anyhoe: Precies wat je zegt: Alles wat je wilt, behalve de prijs. Snel, goed, niet goedkoop. Wel de jack, de dualsim/sdcard slot, geen punchhole, wel een notificatieled (!), frontfacing stereo (groot gemis op de Xperia 10) en relatief schone software. (News Suite grr).

Ik heb een bumper/hoesje waardoor ik inmiddels qua grip wel weer gewend ben, maar zonder hoesje,. is ie te glad en te smal.
Rageplay @JayPe25 augustus 2022 22:03
De hoogte speelt niet zo zeer mee, misschien een beetje.
Hiervoor had ik een OnePlus 5, die was gewoon een stuk breder.
In verband met typen/toetsenbord merk ik dat ik wel eens de B intoets terwijl ik de V bedoel.
Heb daar niet hinderlijk last van maar had dat met de vorige gewoon een stuk minder.

Inderdaad is het toestel wel glad, maar met een hoesje prima te doen.

Ben toch wel benieuwd naar het nieuwe 5 model.
Wellicht volgend jaar weer upgrade, naar de 5-5 (5 mark V?) of de 1V?

Ook trouwens wel fijn dat Sony inmiddels bij de 1 de google assist knop heeft weggehaald.
Staat op mijn 5 II gewoon uit, gebruik het niet en wil het ook niet gebruiken.
Beetje jammer dat je daar niet gewoon iets anders aan kan toewijzen.

Al met al ben ik er wel over te spreken :)
barchettanl @JayPe27 augustus 2022 04:30
Je vergeet de dedicated cameraknop! Al vanaf mijn Xperia Acro S (de waterdichte versie van de S, toen een unique selling point) zit er een ontspanknop op.

Sinds die S koop ik elke 2½ jaar een "nieuwe" Xperia (een half jaar tot een jaar na lancering zodat de kop er af is, want ze zijn niet goedkoop!). Recentelijk een 5 III gekocht.
JayPe @barchettanl29 augustus 2022 09:43
Ja, natuurlijk! Mis ik niet, omdat ik die al vanaf de W800i had! (ja,.. echt.. toen al).

Heerlijk, omdat ie 'two-stage is' een druk=focus -en- doordruk=afdruk. De K850i had 'm natuurlijk (Cybershot telefoon).

Je weet wat pas wat je mist, als ie er niet is: Nooit gemist dus.
Mizgala28 @Rageplay25 augustus 2022 12:44
Een 'vlaggenschip' zou juist aan alle features moeten voldoen + meer.
De logica is dat een koper van een flagship ook meer geld heeft, dus die melk je dan ook graag uit.

Maar ik deel de mening verder wel, een MicroSD slot is niet alleen handig omdat ik zo snel en simpel al mijn muziek en dergelijke op kan zetten, het is ook handig als je toestel ineens om welke reden dan ook onbruikbaar is en je puur de kaartje uit hoeft te halen om je foto's en dergelijke veilig te stellen.

Plus veel goedkoper upgraden, ik mocht eventjes 100 euro aftikken voor een upgrade van 128gb naar 256gb in mijn huidige toestel, daar heb je met gemak 512gb kaartje voor en nog ruim wat geld over voor iets anders.

3.5mm jack mis ik ook, vooral toen ik oordopjes wou kopen aangezien bijna alles in je oor kanaal gaat met TWS, en wat dit niet doet is qua geluid ook niet altijd een goede optie.

Nou heb ik heus wel een draadloze koptelefoon (vooral door mijn smartphone), maar soms is een draadje gewoon fijner, zeker aangezien ik een betere bedrade koptelefoon heb die ik met al mijn apparaten, behalve met mijn smartphone (tenzij ik een fragiele dongle pak...) kan gebruiken.

Maar ik merk dat midrangers ook steeds vaker geen SD kaart slot of 3.5mm aansluiting hebben, dus deze "trend" zet daar ook inmiddels voort.
T_elic @Mizgala2825 augustus 2022 14:48
Ik denk dat het overgrote merendeel van de gebruikers bijzonder weinig meer lokaal op de telefoon op slaat. Zelfs mijn oma van 89 gebruikt Icloud voor haar foto's.

Ik ken ook oprecht niemand meer die nog zelf de moeite neemt nummers te downloaden. Iedereen gebruikt spotify, soundcloud of youtube voor muziek.

wat betreft de 3.5mm jack ben ik het helemaal eens, de keuze om die weg te doen snap ik nog steeds niet. Inmiddels ben ik wel over op bluetooth maar dat was uit noodzaak, anders had ik rustig nog 20 jaar door gelopen met mijn bedrage senheiser dopjes.
Mizgala28 @T_elic25 augustus 2022 15:00
Ik weet dat ik de minderheid ben.

Als ik een keuze zou moeten maken tussen 3.5mm of MicroSD opslag, dan is de keuze makkelijk gemaakt (ik ga voor 3.5mm)

Want hoewel ik meer voor mijn telefoon moest betalen, ik heb nu genoeg opslag en klaag niet.

Maar een achterlijke dongle meesleuren (die ook nog steeds stuk gaat) is een ander verhaal.

overigens denk ik dat bij Android je meer keuze hebt voor een goede dongle, want USB-C wat Apple niet heeft op de iPhone

Ik hoef ook niet alles, eigenlijk zijn de meeste klachten over mijn telefoon meer "vrijheid" (software) gerelateerd dan "gebrek aan functionaliteit"

Op 3.5mm na dan
Ik ken ook oprecht niemand meer die nog zelf de moeite neemt nummers te downloaden. Iedereen gebruikt spotify, soundcloud of youtube voor muziek.
Als 75% van de muziek waar ik naar luister nou daar op stond... helaas nee.

Voor de overige 25% heb ik een Spotify abonnement, aangezien andere diensten niks beters hadden waar ik wat aan had.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 14:09]

adebruin @T_elic25 augustus 2022 22:13
Ik download mijn favoriete nummers in Spotify om offline te luisteren. Meerdere mensen doen dit in mijn omgeving. Werkt prima.
bcmschrauwen @T_elic28 augustus 2022 10:38
Niet helemaal mee eens. De cloud is mijn back-up. Gebruik toch het liefst
een fysieke locatie om mijn foto's en video's op te slaan.

Voor afspelen van muziek heb je wel denk ik gelijk. Al is het afspelen van
muziek of een film (in het buitenland of vliegtuig) als download op je telefoon
soms toch een pre.
Mizgala28 @ikweethetbeter25 augustus 2022 14:55
Je eigen muziek op een SD kaartje zetten is zooo 2005, de meeste mensen luisteren naar Spotify of een andere streaming dienst.
Mooi dan leef ik lekker tussen toen en nu, aangezien de meeste van mijn muziek waar ik naar luister niet eens op streaming diensten staat.

En wat wel erop staat, daar heb ik Spotify voor.
Als je je toestel verliest, en je foto's staan op een SD kaartje, dan ben je je foto's ook kwijt. Staan je foto's in de cloud (van Google of Apple of ...), dan ben je alleen je toestel kwijt, maar niet je foto's en andere (onmisbare) data.
Lokale back-ups vind ik voldoende, zeker gezien hoe Google, Apple, Microsoft en paar andere maar al te graag je account volledig blokkeren omdat "de computer zei dat je een niet toegetaande foto in je cloud had"

Leuk voor wie cloud back-ups fijn vind, ik zwijg even over mijn privacy.
waar heb je 256GB opslag voor nodig?
Muziek en bestanden, en de vorige toestel met 128GB kon dat maar net aan, dus had ik een geheugenkaart extra.

Films/series/anime tel ik niet mee, die wis ik na het bekijken ervan

Momenteel heb ik nog 93.7gb vrij, en dat blijft voorlopig zo.
Je mist een 3,5mm aansluiting...
Ik zat al te wachten tot iemand het afkraakt, had het zelfs nog vandaag ergens vermeld.
...maar je gebruikt zelf BT oortjes! Dat klinkt tegenstrijdig!
Omdat ik geen betere keuze heb, de dongles gaan sneller stuk dan ik dacht (of Apple die eentje onklaar maakt van een 3rd party, die wel steviger was maar plots niet meer werkt)

(overigens nooit een kapotte jack op een telefoon gehad, wel op wat goedkopere andere apparatuur, maar nooit op spullen die enige kwaliteit hebben)

En ja ik ben iemand die voorzichtig met mijn spullen omgaat.
Daarbij heeft Apple een prima degelijke Lightning naar 3,5mm dongle (kost maar een tientje!!!), en heeft Belkin een prima dongle van USB-C naar USB-C en 3,5mm (laden en bedraad luisteren tegelijk). Die laatste is wel groter...
Zie mijn klaag direct boven
Er zijn al Ali-kwaliteit dongles vanaf 3 euro, en dat is vaak troep. Besteed er iets meer geld aan, en je hebt goed spul.
Nooit AliExpress voor wat dan ook gebruikt, troep koop ik ook niet.
Klopt. BT oortjes ipv bedrade en cloud opslag ipv (uitbreidbare) lokale opslag wordt de standaard. Ook voor budget telefoons dus!
Het uitmelken moet ook onderaan gebeuren, daar zitten de meeste gebruikers.

Dat laatste is natuurlijk dikke sarcasme, maar helaas wel de waarheid net als dat laad blokjes weg halen beter voor het milieu is... (theoretisch in een ideale wereld waar al die bedrijven niet om geld geven ja, maar zoals die bedrijven dat in werkelijkheid aanpakken dan nee)


Sommige dingen mogen best wel weg van een telefoon, en een deel daarvan is al weg.

Maar bepaalde functies worden weg gehaald vanuit een financieel oogpunt (meer geld verdienen), en dat is wel een probleem, groot probleem zelfs als je puur naar de smartphone markt kijkt.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 14:09]

ikweethetbeter @Mizgala2825 augustus 2022 23:20
Lokale back-ups vind ik voldoende
Data alleen op een SD kaartje is geen backup!
(overigens nooit een kapotte jack op een telefoon gehad, wel op wat goedkopere andere apparatuur, maar nooit op spullen die enige kwaliteit hebben)
Ik ook niet, de 3,5mm jack op alle apparatuur die ik heb / heb gehad is erg degelijk. Stekkertjes van oortjes en koptelefoons daarentegen gaan geregeld kapot. En ja, ik ben er ook zuinig op.
Het uitmelken moet ook onderaan gebeuren, daar zitten de meeste gebruikers.
Dat klopt ongetwijfeld, maar ook "onderaan" heb je vrijwel alleen BT gebruikers.

Tweakers en audiofielen willen bedrade oortjes, de rest van de wereld wil BT.
Dat laatste is natuurlijk dikke sarcasme, maar helaas wel de waarheid net als dat laad blokjes weg halen beter voor het milieu is... (theoretisch in een ideale wereld waar al die bedrijven niet om geld geven ja, maar zoals die bedrijven dat in werkelijkheid aanpakken dan nee)
Bedrijven willen gewoon winst maken. Sommige bedrijven zijn op gebied van milieu en mensenrechten goed bezig, maar het weglaten van het laadblokje heeft niet geleid tot een prijsverlaging, het heeft geleid tot een iets hogere marge.
Mizgala28 @ikweethetbeter26 augustus 2022 13:11
Data alleen op een SD kaartje is geen backup!
Misschien was mijn reactie niet duidelijk, maar ik heb die data op meer plaatsen dan alleen een SD kaart.

Voor de duidelijkheid, ik heb mijn backups verspreid over meerdere opslag media, want backups maken op 1 apparaat/schijf is niet voldoende.
Stekkertjes van oortjes en koptelefoons daarentegen gaan geregeld kapot. En ja, ik ben er ook zuinig op.
Hier heb ik gemengde ervaringen mee, in het verleden meerdere Sennheisers gehad waar de stekker na half jaar begon te begeven, vervolgens paar keer een Sony zonder issues gehad (maar die moesten vervangen worden om andere reden).

Uiteindelijk een Presonus gekocht die na ruim 7 jaar en dagelijks gebruik alleen nieuwe oorkussens nodig heeft, rest is 100% in orde.

Qua dopjes heb ik nooit een kapotte stekker gehad, wel dat de dopjes zelf op ten duur stuk gingen (helemaal kapot of krakend geluid waren de meest voorkomende issues)
Tweakers en audiofielen willen bedrade oortjes, de rest van de wereld wil BT.
Vooral ja, maar er zijn ook mensen die niet eronder vallen en wel bedraad gebruiken.

Ik ken ook voldoende mensen die puur naar BT zijn overgestapt door de gebrek aan 3.5mm, en niet omdat dat hun persoonlijke voorkeur is.

Maar het klopt wel dat BT het meest gebruikte is, al komt het vooral door het gepush van de smartphone markt zelf.
Bedrijven willen gewoon winst maken. Sommige bedrijven zijn op gebied van milieu en mensenrechten goed bezig, maar het weglaten van het laadblokje heeft niet geleid tot een prijsverlaging, het heeft geleid tot een iets hogere marge.
Meer mensen zouden zo moeten denken, ik word nog steeds weleens scheef aangekeken als ik zeg dat bedrijven winst willen maken en dat het puur een financiële reden is dat ze iets weg halen.

Logisch, niks mis mee (zolang een bedrijf er geen onzin redenen beweert waarom ze dit doen), maar ik ken zat mensen die nog steeds denken dat bedrijven "hun vriend" zijn.

Absoluut niet.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 14:09]

j1b2c3 @ikweethetbeter25 augustus 2022 14:56
Standaard usb c naar headphone jackes werken. maar met een highend headphone klinken ze voor geen meter.
Daar zijn dan wel weer kastjes voor . Oh je koopt een oudere LG telefoon met een redelijke opamp.
MerijnB @j1b2c325 augustus 2022 15:00
Standaard usb c naar headphone jackes werken. maar met een highend headphone klinken ze voor geen meter.
Ik ben zeker geen fan van het verdwijnen van de jack, maar heb je hier een objectieve bron voor?
M.K. @Rageplay25 augustus 2022 12:24
Waarom zou je moeten afstappen van een gat in het scherm? Je stelt het als iets logisch, maar het is toch een kwestie van smaak? Ik vind het een prima oplossing en heb het liever dan die andere opties die je noemt.

Verder deel ik wel je verbazing over waarom flagships dat soort (voor mij cruciale) features juist niet hebben
Rageplay @M.K.25 augustus 2022 12:32
Laat ik het zo zeggen; dat de meeste smartphones wel een gat in het scherm hebben vind ik (ja, mening) onlogisch. Het (zoals ik al aangaf) lijkt me logisch dat fabrikanten zich verder ontwikkelen om screen-space te maximaliseren en dus de notches en punchholes weg te ontwikkelen.

Iets wat met bijv. een camera onder het scherm nog in de kinderschoenen staat -- maar er zijn dus wel al wat pogingen gedaan.

Het lijkt mij niet zo zeer een kwestie van smaak maar meer uit praktische overwegingen dat het nu relatief goedkoop en makkelijk is voor fabrikanten om smartphones te leveren met een gat of druppel in het scherm -- een logische volgende stap lijkt mij dat ze hier uiteindelijk vanaf gaan.
Misschien zit ik er naast, misschien niet -- we gaan het zien :)
lololig @Rageplay25 augustus 2022 12:50
Ik heb nog zo'n mooie mi9t met pop up camera, ik gebruik die bijna nooit, dus stuk gaan zal die ook niet zo snel
Godjira @Rageplay25 augustus 2022 12:44
Die ontwikkeling is al gaande, zo ook bij Samsung. De nieuwe vouwbare telefoons van Samsung hebben al een feature waarbij het scherm bij foto of video call uitgaat op de plek waar de camera zit. De kwaliteit van de foto's en video's zijn nog niet bijzonder goed, maar dat ze het doen betekent dat ze ermee aan het uitproberen zijn. Ik vind de notch/gat ook irritant, maar niet irritant genoeg om daarom smartphones te laten liggen.
PLYRZR0 @Rageplay25 augustus 2022 19:47
Het blijft natuurlijk een mening, alleen ik vind het ondertussen ook ouderwets eruit zien zoals Sony nu de telefoons maakt (kleine disclaimer, de Z3 Compact is voor mij nog steeds de fijnste telefoon die ik ooit heb gehad en blijf enorm gecharmeerd over het algehele design van Sony).

Wel grappig dat je zegt
lijkt me logisch dat fabrikanten zich verder ontwikkelen om screen-space te maximaliseren
, terwijl de notch en punch hole juist ontwikkelingen zijn die de ruimte beter benutten en zorgen voor meer scherm.

Ik zie het voorlopig toch als de betere oplossing, totdat we een paar generaties verder zijn en de camera achter het scherm de nieuwe standaard wordt.

Vindt je het niet zonde dat heel je telefoon trager wordt van de SD-kaart? Vergeleken met interne opslag met UFS 3.0/3.1 vind ik dat zelf toch traag genoeg om dan maar over te stappen naar meer intern opslag.

Als je die punch hole nou geen probleem zou vinden, dan is de Zenfone 9 wellicht iets voor jouw wensen?
qwertyazerty @PLYRZR025 augustus 2022 22:44
Wordt jou telefoon trager dan als je er een SD-kaart in stopt? Lijkt mij niet helemaal de bedoeling.
pakkiwakki @Rageplay25 augustus 2022 13:40
Ik heb een Sony XZ1C en ben er na 5 jaar nog steeds tevreden over.
Alleen gaat de batterij niet meer zo lang mee en kan hij eens vastlopen.

Maar omdat deze compact was en een beestige concurent tov Apple en Samsung wil ik iets gelijkaardig.

Op dit moment zou dit de Xperia 1 IV zijn, maar deze is net te duur voor mij, hoewel ik er weer 5j maar zou doen. Maar hij is 400€ te duur.

Ik las dat deze Xperia 5 IV (als het om deze gaat) alleen in Japan te verkrijgen zou zijn.
Weet iemand hier iets over?
JayPe @pakkiwakki26 augustus 2022 10:21
Ik las dat deze Xperia 5 IV (als het om deze gaat) alleen in Japan te verkrijgen zou zijn.
Weet iemand hier iets over?
Voor Japan (en andere aziatische landen) zijn er wel vaker specifieke versies geweest. Soms gaat 't dan om echt een telefoon die afwijkt en niet naar Europa komt, maar vaker gaat 't om een 'Domestic market' variant: Soms met features die we hier niet krijgen (vroeger soms dual sim bijvoorbeeld) of radio-frequenties.

Ik heb inmiddels gewoon van Sony een marketingmail gehad met deze aankondiging van Sony Nederland / <sonyeurope@etmail.sony-europe.com> (e-mail in het Nederlands). Dus ik ga ervanuit dat deze ook gewoon naar Europa én daarbinnen: in Nederland leverbaar zal zijn.
eymey
@Rageplay25 augustus 2022 14:20
Wat ik ontzettend fijn vond aan de Xperia 5 II (en ook de Xperia 5 I ), is dat het AMOLED scherm zo lekker 'rustig' is voor de ogen. Ik ben vrij gevoelig voor stroboscopisch 'flikkerend' licht. En waar fabrikanten van computermonitoren eindelijkl inzien dat geen enkele beeldschermwerker baat heeft bij 'PWM flicker' (ookal zien de meesten het niet), stellen Samsung, Oneplus, Google, Apple, LG, etc. allemaal hun AMOLED schermen nog steeds in op 114-240 hz. voor de brightness control (niet te verwarren met de 120hz. vs. 60hz. verversingsfrequentie).

De 5 II was dus heerlijk rustig (en de 5 III zit volgens tests ook rond de 450 hz. ).

Helaas is mijn Xperia 5 II van het weekend in het water geweest. En ondanks de IP68 rating en het feit dat alle klepjes zeker weten dicht zaten, is er toch water in gekomen en kan je nu zelfs aan de cameramodules zien dat er al flinke corrosieschade is :'( . En dat voor een toestel van nog lang geen 2 jaar oud.

Nu voor 'nood' toch maar een Samsung (incl. PWM flicker) gekocht. Xperia 5 III is amper ergens verkrijgbaar en zelfs bij de goedkoopste shop nog altijd veel te duur (de 5 II had ik in november 2020 bij T-mobile op de kop weten te tikken voor rond de 550 euro, dat vond ik een mooie prijs).

Ik mis m'n Sony nu al, maar zo veel geld neer tellen voor een toestel dat zo beperkt updates ontvangt en dat in NL nog amper aanwezig lijkt te zijn kan ik me op dit moment helaas niet meer veroorloven.....
Stpan @eymey26 augustus 2022 02:57
Ik heb mijn Z5 III een dag lang in mijn zwembroek gehouden in een water glijbanen park. Geen enkel probleem, ook al zegt Sony tegenwoordig niet meer expliciet dat je telefoon geschikt is voor zwembaden.

Als je er zeker van bent dat je het toestel normaal hebt gebruikt zoals je vanuit de reclames en handleiding mag verwachten, kun je gewoon terug naar de verkoper en je garantie claimen.

Kijk op www.consuwijzer.nl voor meer informatie, voorbeelden en template.

Ik heb mijn Xperia Z (even modelnummer vergeten) in 2013 kosteloos mogen vervangen bij Coolblue na waterschade.
eymey
@Stpan26 augustus 2022 12:05
Mja, mijn rechten ken ik wel. Maar ze krijgen is nog een heel ander verhaal, waarbij goedkoop dus duurkoop lijkt.

In het verleden ook vaak toestellen bij Coolblue gekocht. Duurder, maar altijd perfecte service daar (vaak nog betere service dan wettelijk verplicht).

Mijn Xperia 5 II heb ik via T-mobile gekocht, met name omdat het toestel daar toch wel meer dan 150 euro goedkoper was dan bij Coolblue. En ik het me op dat moment even niet kon veroorloven om echt met geld te smijten.

T-mobile verwijst helaas direct door naar Sony. En Sony weer naar Dynafix. En die geven op dit moment 0,0 teken van leven. Normaal zou ik vol op de social media en in de brieven gaan, maar heb het qua prive en werk op dit moment al zo druk dat ik m'n energie die ik ergens in steek in balans moet houden.....
T!mothy 25 augustus 2022 12:58
Na meer dan 10 jaar Xperia: de X10 pro mini, Z1 compact, Z2 compact, XZ1 compact ben ik overgestapt op Apple de 13 mini. Deels omdat er gewoon geen kleine high end Androids meer zijn, maar ook ivm het hele privacy/tracking verhaal.

Maar nu begrijp ik dat Apple mogelijk ook geen mini modellen meer gaat uitbrengen, ik hoop dat ze gewoon een paar series overslaan, maar anders heb ik de stiekeme hoop dat Xperia weer terugkeert naar daadwerkelijk high end compacte telefoons.

Het blijft mij verbazen dat er kennelijk gewoon geen markt is voor handzame telefoons, want eigenlijk is deze ‘mini’ ook een massief groot apparaat.
Mizgala28 @T!mothy25 augustus 2022 13:07
Massief groot?

Naja vergeleken met oudere iPhones ja, maar de Nexus 4 die ik in 2013 kocht was fysiek groter dan de huidige iPhone 13 Mini.

En de Nexus 4 had een 4.7" scherm, niet 5.4" zoals de Mini.

Wat de echte reden is heb ik geen idee, maar ik heb weleens in het verleden met mensen die ik ken gespeculeerd waarom er geen kleinere telefoons meer zijn.

Betere accu duur en grotere schermen waren paar redenen, er zijn veel landen waar mensen wonen die alleen een smartphone hebben in tegenstelling tot het westen, en dan is de voorkeur voor een groot scherm logischer.

Maar ik zelf denk dat het te maken heeft met het gebruikelijke, mensen is wijs gemaakt dat groter beter is.

Kijk maar eens naar 3.5mm aansluiting, zelfs op Tweakers kraken bepaalde mensen je af als je gebrek ervan op een telefoon een minpunt vindt.

Of de steeds minder voorkomende MicroSD slot, hetzelfde verhaal.

Geen laad blokje in doos? Geen probleem

Hogere prijzen? Ook geen probleem

Er zijn natuurlijk ook mensen die klagen dat dit allemaal, of bepaalde dingen ervan een minpunt zijn.

Maar de meeste mensen die een telefoon kopen boeit dit niet, men knikt gewoon "ja" en fabrikanten komen ermee weg.

Ik ben zelf ook paar maanden terug over gestapt op een iPhone (13 Pro) omdat ik een kleinere telefoon wou dan wat de markt biedt, met goede software support en goede accu duur.

Maar dan ben ik, zo zie best vaak mensen die bijvoorbeeld de Pro Max modellen van Apple kopen (even puur Apple hier) omdat dat toestel groter is, en de normale iPhone deze maat niet heeft.

En blijkbaar ziet Apple dit ook, en daarom verdwijnt de slechter verkopende Mini en komt er een Max model voor de normale iPhone 14.
icecreamfarmer @T!mothy25 augustus 2022 14:22
Hier hetzelfde. Voordeel is wel dat Apple goed conservatief is en hun normale telefoons ook kleiner blijven dan de mini varianten.
dlatch @T!mothy26 augustus 2022 22:45
Ik ben na ook jaren Sony compact telefoons overgestapt op de Asus Zenfone 8. Wat mij betreft de 'spirituele' opvolger van de Sony compact lijn en de enige nog enigzins compacte high end Android telefoon.
barchettanl @T!mothy27 augustus 2022 04:36
Ik kan helemaal met je meekomen: heb nu een 5 III die hoger is dan de Compact serie, maar wel net zo breed. Zelf een Z1c, Z3c, Z5c, XZ1c en een 5 versleten. Heerlijke toestelletjes!
DirtyBird 25 augustus 2022 12:36
Mij favoriete xperia of all time is nog steeds de 4,6" xz1c. Hoop dat we ooit weer op een punt komen dat dergelijke maten ook met android worden uitgebracht.
WWJD @DirtyBird25 augustus 2022 13:59
XZ1C 4ever! Nog steeds mijn daily driver! Ondanks de GPS die niet meer werkt :P
PageFault @DirtyBird25 augustus 2022 12:41
Daar hoop ik ook al jaren op, geweldig formaat. Ik ben nog zo'n ouwe lul die niet de hele dag met de telefoon in de handen rondloopt.

Vanuit mijn werk heb ik een Apple iPhone SE uit 2022, dat is eigenlijk ook een prima maat. Nu nog een Android tegenhanger met redelijke specs....
Poulusma @PageFault25 augustus 2022 13:50
Ik snap niet waarom er zoveel mensen zijn die een dergelijk compacte telefoon willen en nog steeds genegeerd worden. Ook ik kijk met weemoed terug naar dat formaat. Heb nu de Xperia 5 MK1 en zou graag weer naar een compact terug gaan de XZ1 was voor mij wat dat betreft ook perfect!
PageFault @Poulusma25 augustus 2022 14:14
Ik denk omdat het nauwelijks verkoopt. Na de iPhone 13 Mini staat er ook geen compact model meer bij Apple op de roadmap. Toch te weinig verkocht voor de investering die ze moeten doen.
SpcCwb @PageFault25 augustus 2022 13:21
Pixel 5 komt een heel eind! Nauwelijks groter en snel genoeg voor alle dagelijkse zaken. Prima camera, draadloos laden, dual sim (met e-sim). Ben er erg tevreden over!
pakkiwakki @PageFault25 augustus 2022 13:40
Ja XZ1C en Iphone 5 waren voor mij de beste dimensies van smartphones
PageFault @pakkiwakki25 augustus 2022 14:15
Ja voor mij ook. Qua iPhone kun je nu natuurlijk de 13 Mini nog kopen, die is kleiner dan de SE 2022.
Artz @PageFault25 augustus 2022 20:17
Nee die zijn even groot. Waarbij de SE bezels heeft en de mini gebruik maakt van de gehele voorzijde.
PageFault @Artz25 augustus 2022 22:38
Volgens de pricewatch is de mini korter en smaller. Niet veel, maar toch iets.

Maakt niet uit. Allebei een handzaam formaat
Slavy 25 augustus 2022 12:09
Alsnog 6,14 inch. Zag van de week ook een nieuwe HTC desire, 6.6 inch. Komen er nog Android smartphones uit met goede ondersteuning die niet van Chinese merken zijn en niet groter zijn dan 6 inch? Ik heb echt een hekel aan die grote smartphones die niet meer goed in je broekzak passen.

[Reactie gewijzigd door Slavy op 22 juli 2024 14:09]

Blokker_1999 @Slavy25 augustus 2022 12:13
Flip 4? iPhone SE?
vinkjb @Blokker_199925 augustus 2022 15:15
Is Iphone android?
Sn0wblind @Slavy25 augustus 2022 12:14
Sony toestellen zijn alleen wel smaller door hun aspect ratio.
Ra5a @Sn0wblind25 augustus 2022 13:01
En dat ligt geweldig in de hand.
Mizgala28 @Slavy25 augustus 2022 12:30
Asus Zenfone 9 (Taiwanees merk)

Anders de Sony Xperia 10 III en 10 IV (beide exact 6")

Maar echt daaronder alleen de Zenfone 8/9 en iPhone 13 Mini.

Wel zeg ik erbij dat de S22 alleen tikje breeder is dan de Zenfone 9, terwijl deze 6.1" is, dus ik zou vooral op de fysieke maat letten en niet de scherm maat (mijn oude telefoon is 6.2", maar met ruim 75mm breed alles behalve "one hand use" in mijn geval)

Anders kun je altijd een smal toestel nemen die wat hoger is, Flip 3/4 of bepaalde Sony telefoons zijn vrij smal.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 14:09]

NullZer0 @Mizgala2825 augustus 2022 13:26
Wel zeg ik erbij dat de S22 alleen tikje breeder is dan de Zenfone 9, terwijl deze 6.1" is, dus ik zou vooral op de fysieke maat letten en niet de scherm maat
Voor zulke vergelijkingen gebruik ik altijd Phonesized:)
Hier bijvoorbeeld een vergelijking tussen de S22 5G en de Zenfone 9

Ideaal als je er geen zin aan hebt om zelf met een liniaal te gaan meten oid :P
dipje2 @Slavy25 augustus 2022 13:20
Zenfone 9, niet curved 5.9". Dat is 'erg' compact these days.
Samsung S22 is trouwens ook 'maar' 6.1 en niet meer curved, dus betere hand-feel.

Daarbij moet wel gezegd worden dat tot 7" makkelijk in een broekzak past :wink:, maar gewoon niet met 1 hand te gebruiken is.
eL_Jay 25 augustus 2022 12:12
Interessant.
Weet iemand hoe lang Sony monthly patches uit brengt?
Geerbeer94 @eL_Jay25 augustus 2022 12:15
Mijn ervaring is het eerste halfjaar, daarna 1 keer in de 2 maanden. 2 jaar na uitbrengen stoppen alle updates.
M.K. @Geerbeer9425 augustus 2022 12:26
Dat is niet best, wordt tijd dat ze daarin van verbeteren!
Mizgala28 @Geerbeer9425 augustus 2022 12:35
Je zal maar de Xperia 1 IV kopen die ruim 1200 euro (nu) is...

Prijs en updates zijn de redenen dat ik helaas geen Sony kocht, want verder hebben ze alles wat ik wil wat mijn LG hiervoor ook had.

Ironisch genoeg had die LG ook niet al te lange OS support, maar de G8S was ook bijna 4 keer goedkoper dan de Sony toen ik deze kocht, dus ik nam dat voor lief.

ik tel niet mee dat LG van die 2 jaar ineens 3 had gemaakt qua support, dit kwam puur omdat ze uit de smartphone business stapten
lithiumangel
@Geerbeer9425 augustus 2022 13:28
Mijn Sony XZ3 van 2018 had een paar maanden geleden nog een security update binnen gehad.
Dus dit is incorrect.
Onno @lithiumangel25 augustus 2022 13:40
De laatste firmware-update voor de XZ3 is al meer dan een jaar oud, weet je zeker dat het niet gewoon een update voor één van de Sony-apps was? (controleer maar eens wat de de datum van de Android-beveiligingsupdate van je toestel is)
Geerbeer94 @lithiumangel29 augustus 2022 18:22
Net even nagekeken, laatste systeem update is Nov 2021 en laaste security update is okt 2021. Op m'n Xperia 1, en die kwam uit in februari 2019. Dus ik had niet helemaal gelijk, maar 2.5 jaar is nauwelijks beter dan 2 jaar.
eL_Jay @Geerbeer9425 augustus 2022 13:47
Duidelijk. Jammer, Samsung S/Z of iPhone it is then.
Deathchant 25 augustus 2022 12:20
Ook gsmarena hintte al eerder hierover op 22 augustus:
https://www.gsmarena.com/...tification-news-55497.php

En ook vandaag:
https://www.gsmarena.com/...eptember_1-news-55527.php

Lagen de Xperia I/Xperia 10 en de Xperia 5 in eerdere versies ook zover uit elkaar qua launch? Gezien de hitteproblemen van de SD8 gen1 die dus ook parten speelt in de Xperia I IV, vraag ik me af hoe de SD8+ Gen1 presteert in een kleinere (en dus waarschijnlijk minder koeloppervlak om hitte kwijt te komen) zich verhoudt tot de Xperia I. Ik had behoorlijk oor naar de 5 II en later de III, maar de prijzen ervan lagen nog steeds ver buiten wat ik bereid was om ervoor te betalen, dus heb ik maar een 7T Pro gekocht. Mijn volgende telefoon gaat zeker weten een kleinere zijn, en ook eentje met een vlak scherm. De 5 IV is zowat de enige telefoon die ik zou zien zitten als vervanger (maar zal weer een akelig dure launchprijs krijgen).

[Reactie gewijzigd door Deathchant op 22 juli 2024 14:09]

Krystman @Deathchant25 augustus 2022 12:39
Ik heb nog geen oververhitting gemerkt op mijn 1 IV bij daily use.
Als ik het wil uitlokken dan lukt dat natuurlijk wel, maar een spelletje doen bij 30 graden ambient of een beetje plaatjes schieten in de dierentuin kan gewoon zonder gedoe.
Er zijn ook een aantal "fixes" uitgebracht die hier iets aan zouden moeten doen.
lithiumangel
@Deathchant25 augustus 2022 13:30
De Samsung Flip 4 heeft een SD8+ Gen 1. Ik heb nog geen teardown gezien maar lijtk me dat de heatsink voor de SOC op maar de helft van de body/oppervlakte zit (aka folded in)

En dat gaat kwa temperatuur en accuduur gewoon helemaal prima.
Dus in een grotere toestel zoals in de 5 of 1 series van Sony moet dat goedkomen.
MazDaMan1970 25 augustus 2022 12:28
Interessant, vooral omdat Sony's geen hinderlijke notch/punchhole hebben. Alleen het slechte update-beleid van Sony moet flink verbeterd worden; 2 jaar updates is veel te weinig.
DefaultError 25 augustus 2022 12:41
Hopelijk zet Sony de lijn der verwachtingen voort met een full frame 1” sensor. Dat zou een mooie stap zijn in telefoonwereld.
lithiumangel
@DefaultError25 augustus 2022 13:31
1 v.d Chinese merken (ben ff vergeten welke merk en welk toestel, zal wel Huawei zijn? ) Maakt al gebruik v,.d 1 inch sensor en ook een lens die de volledige sensor bedekt. De achterkant is dan ook een vrij grote lens. Heel jammer dat Sony met de Xperia Pro daar gewoon eigenlijk teniet mee deed en dat je maar een gedeelte v.d sensor gebruikte. Totale onzin om die duurdere sensor in te stoppen en er de hoofd prijs voor te vragen.

(en dit zeg ik als Sony fanboy :D )
MightyFool 25 augustus 2022 13:02
Wat ik jammer vind is dat de telefoons in geen enkele fysieke zaak te krijgen of vast te houden zijn. Ik wil dat toch graag doen voordat ik er eentje koop.
Verwijderd @MightyFool25 augustus 2022 14:01
Bij de T-Mobile shops hebben ze de Sony telefoons meestal gewoon liggen hoor.
MightyFool @Verwijderd25 augustus 2022 14:35
Zal eens kijken..
Mother_lepard @MightyFool25 augustus 2022 17:28
MediaMarkt, KPN shop, Belsimpel winkel, Coolblue winkel, etc, etc, etc
MightyFool @Mother_lepard25 augustus 2022 19:46
Mediamarkt, belsimpel en Coolblue hebben 'm niet in de etalage. De 10 IV dan.
Martino Martijn 25 augustus 2022 16:00
Top Sony, mag van mij nog kleiner. Een telefoon met één hand kunnen bedienen vind ik erg fijn (geschreven op een xz1 compact)
Johan1995 @Martino Martijn25 augustus 2022 18:51
Je mag niet bellen tijdens het rijden ;)

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