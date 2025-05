Sony introduceert Xperia 1 VI: full-hd-scherm, 3,5mm-poort en betere telecamera

Sony presenteert twee nieuwe smartphones die vanaf juni leverbaar zijn: de Xperia 1 VI en 10 VI. Beide beschikken weer over uitbreidbare opslag en een 3,5mm-hoofdtelefoonpoort. De fabrikant heeft echter ook features verwijderd ten opzichte van voorgaande modellen.

De Xperia 1 VI is Sony's nieuwe topmodel smartphone, die de Xperia 1 V van vorig jaar aflost. Het 6,5"-scherm van de Xperia 1 VI heeft een 19,5:9-verhouding, een stukje breder dan de 21:9-verhouding van de meeste Sony-smartphones van de afgelopen jaren. Had de Xperia 1 V een 4k-schermresolutie, of 3840x1644 pixels, de Xperia 1 VI heeft een full-hd+-resolutie, met 2340x1080 ofwel 60 procent minder pixels. Sony verdedigt die opmerkelijke teruggang door te stellen dat de lagere resolutie vooruitgang op andere gebieden oplevert. Zo zou het scherm van de Xperia 1 VI 50 procent helderder zijn dan dat van het vorige model. Door de ltpo-backplane kan het nieuwe scherm de refreshrate traploos schakelen tussen 1 en 120Hz, waar de Xperia 1 V alleen tussen 60 en 120Hz kon wisselen. Dat alles moet het nieuwe scherm veel zuiniger maken, wat niet alleen voordelen moet opleveren voor de accuduur, maar ook de hitteproductie moet inperken. In voorgaande jaren hadden Sony-smartphones met 4k-scherm flink last van throttling.

Voor het scherm van de Xperia 1 VI zit Gorilla Glass Victus 2; de achterkant is gemaakt van Gorilla Glass Victus. De behuizing heeft een IP65/68-rating voor water- en stofdichtheid. Het toestel heeft verbeterde stereoluidsprekers, nog steeds een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting en een microSD-kaartlezer, features die in het high-end segment zeldzaam zijn geworden. De Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-soc heeft vaporchamberkoeling, die Sony voor het eerst in een smartphone toepast. Daarbij zitten er 12GB ram en 256GB opslag in het toestel. De 5000mAh-accu zou tot twee dagen werktijd mogelijk maken.

Update 21-5: Eerder stond hierboven dat er een 512GB-variant van de Xperia 1 VI is, maar Sony liet ons weten dat die niet in de EU wordt verkocht.

De Xperia 1 VI beschikt over dezelfde hoofd-, ultragroothoek- en frontcamera als de Xperia 1 V. De sensor voor de telecamera is ook dezelfde, maar de lens is nieuw. Die kan optisch en traploos zoomen van 85 tot 170mm (35mm-equivalent), waar de lens van de Xperia 1 V van 85 tot 125mm ging. Bovendien stelt de verbeterde telecamera scherp vanaf 4cm, wat hem geschikt moet maken voor macrofotografie. De Xperia 1 VI-camera heeft verder een verbeterde hdr-functie en autofocus die bewegingen van mensen kan volgen. Een vernieuwde camera-app moet alle functies van de voorheen aparte Camera-, Video- en Cinema-apps gaan bevatten. Een Pro-modus voor video zit daar bij het uitkomen van het toestel nog niet in; die komt pas met de update naar Android 15, later dit jaar. Dat is een van de drie Android-upgrades die de Xperia 1 VI zal ontvangen. Sony belooft vier jaar securityupdates.

De Xperia 1 VI komt hier begin juni in de winkels, in de kleuren zwart, zilver en donkergroen. Het toestel gaat 1399 euro kosten.

Xperia 10 VI

De Xperia 10 VI is Sony's nieuwe middenklassesmartphone, die vanaf juni beschikbaar zal zijn voor 399 euro in de kleuren zwart, wit en lichtblauw. Dit toestel moet zich vooral onderscheiden met zijn geringe gewicht van 164g. Door de 21:9-display is hij bovendien smaller dan de meeste andere smartphones: 68mm. De behuizing is gemaakt van plastic en aluminium, met Gorilla Glass Victus voor het scherm. Hij heeft dezelfde IP65/IP68-certificering als de Xperia 1 VI en voorganger Xperia 10 V.

Het oledscherm van de Xperia 10 VI meet 6,1", heeft een full-hd+-resolutie en een refreshrate van slechts 60Hz. In combinatie met de relatief grote 5000mAh-accu moet dat een accuduur tot twee dagen opleveren. Het toestel beschikt over een Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1-soc, 128GB opslag en 8GB werkgeheugen. Evenals bij de Xperia 1 VI zijn een microSD-kaartlezer en een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting aanwezig. De belofte van drie Android-upgrades en vier jaar securityupdates geldt ook voor de 10 VI.

De Xperia 10 VI beschikt over dezelfde vernieuwde camera-app als de Xperia 1 VI, maar zonder Pro-modus voor foto of video. Het middenklassetoestel heeft een 8-megapixelfrontcamera, een 48-megapixelhoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een 8-megapixel-ultragroothoekcamera. Een telecamera die de Xperia 10 V wel nog had, ontbreekt. Net als bij de Xperia 5 V zet Sony bij de Xperia 10 VI in op digitale zoom vanaf de hoofdcamera om toch tweemaal te kunnen inzoomen. Of de Xperia 10 VI in 4k/30fps kan filmen, kon Sony niet met zekerheid zeggen, maar in principe moet de Snapdragon 6 Gen 1 het mogelijk maken. Dit is dan in tegenstelling tot de Snapdragon 695 in de Xperia 10 V, die beperkt bleef tot filmen in 1080p/30fps.