Sony kondigt Xperia 1 V met sensor met gescheiden pixellagen aan voor 1399 euro

Sony heeft de Xperia 1 V aangekondigd. Die telefoon is de eerste van het bedrijf waarin een technologie met gescheiden pixellagen in de camerasensor is opgenomen. Daarmee hebben de toestellen een groter dynamisch bereik waardoor de camera's meer licht vangen.

De Xperia 1 V is een telefoon met drie camera's waarvan de hoofdcamera een dubbele laag sensoren heeft. Sony zei vorig jaar al dat telefoons met zulke gescheiden pixellagen in 2023 zouden uitkomen. In april kondigde het bedrijf al een sensor aan met die technologie, maar de Xperia 1 V is het eerste toestel van het bedrijf dat op de markt komt, dat die technologie ook daadwerkelijk aan boord heeft. De eerder in China uitgebrachte Xiaomi 13 Ultra heeft die sensor al wel.

De hoofdcamera heeft een lens van 24mm met een diafragma van f/1.9 die foto's in 48-megapixelresolutie maakt. In die lens worden de transistors en diodes gescheiden tussen de twee pixellagen in. Dat betekent dat er meer oppervlakte beschikbaar is voor de fotodiodes, waardoor pixels meer licht per oppervlakte kunnen opvangen en het dynamisch bereik groter wordt. Dat moet ervoor zorgen dat de ruis op een afbeelding wordt verminderd en de verzadiging wordt verbeterd.

De telefoon heeft verder nog twee andere lenzen. Er zit ook nog een camera met 16mm-groothoeklens met 12 megapixels en een diafragma van f/2.2 op het apparaat en een telelens met 12 megapixels met een optische zoom van 85 tot 125mm met een diafragma van f/2.3 tot f/2.8. De telefoon heeft ook een fysieke fotoknop in de behuizing.

Ook op het gebied van software is de telefoon geoptimaliseerd voor fotografie en het maken van videobeelden. Zo staat Sony's S-Cinetone-kleurprofiel op het apparaat, waarmee gebruikers foto- en videobeelden filmischer kunnen laten lijken. Er zit daarnaast realtime-eyetrackingautofocus op het toestel waarmee het mogelijk is de focus tijdens het fotograferen en filmen op de ogen van een persoon te houden.

De telefoon heeft verder een 4k-oledscherm van 6,5 inch met een verversingssnelheid van 120Hz en een beeldverhouding van 21:9. De accu meet 5000mAh en kan met USB Power Delivery snelladen. Verder heeft de smartphone een Snapdragon 8 Gen 2 als processor en wordt het toestel met 12GB ram en 256GB UFS-opslag geleverd. De telefoon heeft verder een 3,5mm-aansluiting en dualsimondersteuning.

De telefoon is vanaf eind juni verkrijgbaar en kost 1399 euro.