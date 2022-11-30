'Sony-camerasensors met gescheiden pixellagen komen volgend jaar uit'

Sony zou zijn eerder aangekondigde technologie om lagen van pixels in camerasensors voor smartphones te scheiden volgend jaar op de markt brengen. Smartphones zouden vanaf dan kunnen profiteren van meer dynamisch bereik.

De technologie komt volgend jaar in smartphones van diverse merken, waaronder Apple, zegt Nikkei. Sony heeft onlangs met Lytia een nieuwe merknaam voor camerasensors aangekondigd en de kans bestaat dat sensors met deze nieuwe technologie onder die merknaam bekend komen te staan. Details over de camerasensors zijn er nog niet.

De sensors verschillen van huidige modellen doordat de transistors en fotodiodes voor het eerst van elkaar zijn gescheiden in de laag met pixels. Daardoor is meer oppervlakte beschikbaar voor de fotodiodes zelf, waardoor een pixel met dezelfde oppervlakte meer licht kan vangen. De transistors zitten in de nieuwe opzet achter de diodes. Sony zei vorig jaar voor het eerst aan de nieuwe techniek te werken.

De nieuwe techniek moet onder meer het dynamisch bereik vergroten, ruis verminderen en de verzadiging verbeteren. Daarbij moet bijvoorbeeld meer detail behouden blijven als de camera een gezicht fotografeert met tegenlicht. Sony heeft de release van sensors met de nieuwe techniek niet bevestigd.