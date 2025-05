Sony kondigt camerasensor aan die in Xiaomi 13 Ultra-cameratelefoon komt

Sony heeft de IMX858-sensor aangekondigd, een camerasensor voor telefoons. Xiaomi gebruikt in de komende 13 Ultra-telefoon drie van die sensors. Alleen de hoofdcamera heeft een andere sensor.

Xiaomi 13 Ultra-teaser

De IMX858 is een 50-megapixelsensor met een oppervlakte van rond de 20 vierkante millimeter en een optisch formaat van 1/2,51". De pixels zijn rond de 0,6 micron groot. Hij is volgens Sony geschikt als secundaire sensor in telefoons, omdat hij exact te matchen is met een primaire camerasensor. Omdat de kleuren en witbalans dan in overeenstemming te brengen zijn, merken gebruikers minder van het wisselen tussen camera's als nu gebruikelijk is.

Het gaat om een Lytia-sensor met gescheiden pixellagen. De sensors verschillen van huidige modellen doordat de transistors en fotodiodes voor het eerst van elkaar zijn gescheiden in de laag met pixels. Daardoor is meer oppervlakte beschikbaar voor de fotodiodes, waardoor een pixel met dezelfde oppervlakte meer licht kan vangen. De transistors zitten in de nieuwe opzet achter de diodes.

Xiaomi gebruikt de IMX858 voor de camera met ultragroothoeklens, een telecamera met 3x zoom ten opzichte van de primaire camera en de periscopische telecamera met 5x zoom. De primaire camera is dezelfde IMX989 als in de 12S Ultra en 13 Pro, zegt Xiaomi. Dat is een sensor van 120 vierkante millimeter.

De 13 Ultra wordt een cameratelefoon in samenwerking met het merk Leica, zo bleek al eerder. Het matchen van onder meer de witbalans en kleuren tussen camera's is vermoedelijk waar Leica naar verwees met de opmerking dat alle camera's dezelfde optische kwaliteiten hebben. Xiaomi kondigt de 13 Ultra volgende week dinsdag aan.