Amazon opent eerste Nederlandse locatie voor levering uit magazijn ander bedrijf

Amazon heeft zijn eerste Vendor Flex-locatie geopend in Nederland. Daarmee kan de webwinkel sneller orders leveren vanaf de locatie van die leverancier. Het is onbekend of Amazon snel meer Vendor Flex-locaties wil beginnen.

Dorel x Amazon

De locatie is in Helmond bij Dorel, moederbedrijf van onder meer babyspullenmerk Maxi-Cosi. Amazon heeft daar zijn Fulfilment-technologie in het magazijn gezet, zodat klanten uiterlijk de volgende dag alle spullen vanuit dat magazijn kunnen krijgen. Vendor Flex-locaties werken onafhankelijk van elkaar als apart magazijn. Er zijn al veel meer locaties in andere landen.

Het lijkt de bedoeling om van meer locaties een Vendor Flex-locatie te maken. Amazon zei in een vacaturetekst dat degene die de locatie in Helmond zou coördineren, mogelijk naar meer plekken moet.