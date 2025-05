ASUS kondigt ROG Phone 7 en 7 Ultimate aan

ASUS heeft de ROG Phone 7 en 7 Ultimate aangekondigd. De telefoons verschillen nauwelijks van hun voorgangers, maar hebben een nieuwe soc, nieuwe opslag, een helderder scherm en een nieuwe optionele koeler.

De beide ROG Phone 7's hebben een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in plaats van een MediaTek Dimensity 9000+ en Snapdragon 8 Gen 1 uit de ROG Phone 6D Ultimate en 6 Pro van vorig jaar. De opslag gaat van UFS 3.1 naar UFS 4.0, maar de capaciteit blijft met 512GB hetzelfde. Het werkgeheugen is Lpddr5x en heeft een capaciteit van 16GB.

Het formaat is ongeveer hetzelfde, al zijn de nieuwe telefoons met 239 gram een fractie lichter. Ook het scherm is hetzelfde: een 6,78"-oledscherm met een 165Hz-verversingssnelheid en 2448x1080 pixels aan resolutie. De geclaimde helderheid is met 1500 candela per vierkante meter iets hoger dan bij de 6D. Ook de camera's zijn op papier hetzelfde.

De Phone 7 en 7 Ultimate hebben beide een 6000mAh-accu met de mogelijkheid om via 65W te laden via een van de twee USB-C-poorten. De telefoons hebben ook een 3,5mm-jack. De accu is verdeeld over de boven- en onderkant van de telefoon met het pcb daartussen. De Ultimate heeft een optionele koeler die ook een ingebouwde subwoofer heeft voor extra bas bij het afspelen van audio. Die blaast lucht naar binnen via de AeroActive Portal, een klep aan de zijkant die open kan.

ASUS brengt de Ultimate-versie over twee weken uit in de Benelux voor 1399 euro. De Phone 7 kost 999 euro voor de 12GB-variant en 1199 euro voor de versie met 16GB geheugen. Die komt, afhankelijk van de variant binnen nu en een maand uit.