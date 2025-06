Amazon Duitsland verhoogt bezorgkosten voor Nederlandse bestellingen naar 7 euro

Amazon heeft de bezorgkosten van de Duitse webwinkel naar Nederlandse adressen verhoogd. Die kosten gaan van 3,49 euro naar 6,99 euro. Ook de prijs voor snellere bezorging gaat omhoog. Belgen blijven hetzelfde betalen.

Tweakers-lezers merkten op dat de verzendkosten op de website zijn verhoogd. Het is niet bekend wanneer dat is gebeurd. Op de vernieuwde pagina is te zien dat de prijzen zijn gestegen, maar ook dat het aantal bezorgopties is teruggebracht. In de Wayback Machine is te zien hoe er aanvankelijk een verzendtarief van 3,49 euro voor een bestelling werd gerekend en 2,49 euro voor een bestelling met boeken. Die laatste categorie is op de nieuwe pagina verdwenen. Daarop staat alleen nog dat er een standaardlevering mogelijk is, waarbij het product binnen drie tot vijf werkdagen wordt bezorgd. Dat kost voortaan 6,99 euro in plaats van de eerdere 3,49 euro.

De snellere bezorging is niet alleen in prijs aangepast, maar ook in opties. Voorheen had Amazon nog een internationale bezorgoptie waarbij het product binnen twee dagen werd bezorgd, het zogenaamde 2-Days-Delivery-pakket. Daarnaast was er Premium Shipping waarbij producten binnen één werkdag werden bezorgd. Dat gaat op de schop; op de nieuwe pagina staat alleen nog een optie voor Premium Shipping, maar daarbij geldt voortaan een bezorgtermijn van twee werkdagen. Die optie kostte eerder, onder de 2-Days-Delivery-naam, nog 6,99 euro, maar dat wordt nu 10,49 euro.

Oud product Oude prijs Nieuw product Nieuwe prijs Standaardverzending (boeken) 2,49 euro Standaardverzending 6,99 euro Standaardverzending (overige producten) 3,49 euro 2-Days-Delivery 6,99 euro Premium Shipping

(binnen 2 werkdagen) 10,49 euro Premium Shipping (boeken) 10,99 euro Premium Shipping (overige producten) 12,49 euro

De verzendkosten gelden alleen voor bestellingen die internationaal worden gedaan door klanten die geen Prime-abonnement hebben. Hoewel Amazon sinds 2020 in Nederland actief is en inmiddels ook een eigen distributiecentrum in Nederland heeft staan, zijn er ook nog veel kopers die hun producten bij de Duitse, Franse of Britse webwinkel halen. Het gaat dan om producten die in Nederland niet leverbaar zijn; het Nederlandse aanbod is significant kleiner dan het Duitse.

De verhoogde prijzen gelden alleen voor Nederlandse gebruikers en niet voor Belgische. Wie in België een product van de Duitse Amazon-site bestelt, heeft dezelfde standaardopties als voorheen. Voor normale verzending betaal je dan 3,49 euro per bestelling, voor 2-Days-Delivery 5,99 euro per bestelling en voor Premium-verzending 7,99 euro per bestelling.