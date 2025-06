Nederland komt met regels voor veiligheid artikelen van verkopers buiten EU

De Nederlandse regering komt met een pakket regels om de potentieel oneerlijke concurrentiepositie en gevaarlijke handelswaar van webshops buiten de EU aan banden te leggen. Fabrikanten moeten straks een vestiging of vertegenwoordiger in de EU hebben.

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat maakt de Nederlandse regels bekend, die onderdeel zijn van de nieuwe EU-verordening Algemene Productveiligheid. Naast de eis van een vertegenwoordiger of vestiging van de fabrikant moet, indien de veiligheid niet in orde is, het aanbod van het product stoppen in de EU, zowel digitaal als fysiek, ook bij doorverkopers.

Indien de autoriteiten een product van een winkel van buiten de EU als onveilig bestempelen, dan moet de verkoper altijd minstens twee van de volgende drie opties bieden: 'een veilig vervangend product van dezelfde oorspronkelijke waarde, het product zodanig herstellen dat het wél veilig is of het volledige aankoopbedrag teruggeven aan de consument'.

De nieuwe regelgeving is gemotiveerd door de veiligheid van de consument. Producten uit webshops van buiten de EU, zoals een powerbank, kunnen bijvoorbeeld brandgevaarlijk zijn. Make-up kan bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de gezondheid. De EU wil op deze manier ook artikelen kunnen weren die sowieso illegaal zijn. Tot slot wordt geredeneerd dat het nu nog te moeilijk is om je recht te halen als je niet tevreden bent over een dergelijk product en dat goedkope webshops een oneerlijk concurrentievoordeel hebben ten opzichte van producenten in de EU die zich aan de regels houden.

De Consumentenbond kwam vorig jaar met voorbeelden van onveilige producten, op basis van zijn eigen uitzoekwerk, in samenwerking met vijf andere consumentenorganisaties. Ze kochten die producten bij winkels als AliExpress, Wish.com, Amazon Marketplace, LightInTheBox en eBay. Daar ging het onder andere om rookmelders, USB-laders, powerbanks, kerstverlichting en huishoudelijke apparaten. De bond trof 'verschillende ronduit gevaarlijke afwijkingen van de veiligheidsregels' aan. De regels zullen gelden vanaf 13 december 2024.