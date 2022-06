AliExpress gaat zich houden aan Europese regels rond garantie en retourzendingen

AliExpress is begonnen zich te conformeren aan de Europese regels voor garantie en retourzendingen. Dat meldt de Nederlandse toezichthouder ACM. Zo mogen klanten nu producten binnen twee weken na ontvangst retour sturen.

Op 1 mei moet AliExpress alle wijzigingen voor alle gebruikers live hebben gezet, meldt ACM. Het bedrijf moest wel, omdat in Europa andere regels gelden dan in China, maar de webwinkel zich inmiddels ook op de Europese markt richt.

Het gaat daarbij om het mogen terugsturen van producten en om terugbetaling van het aankoopbedrag. Daarnaast moet AliExpress klanten informeren of er extra kosten bij de invoer te verwachten zijn en moet er informatie worden gegeven over de verkoper. Ook gaat AliExpress zich houden aan regels over garantie en kunnen klanten bij klachten terecht in eigen land.

Toezichthouder ACM werkte bij het contact met de webwinkel samen met de Europese Commissie. De afspraken zijn in de afgelopen maanden gemaakt. Sommige wijzigingen staan al live, andere aanpassingen volgen in de komende maanden.