Meer betalen voor pakjes buiten EU

Ze hadden en hebben het er maar druk mee. Zeker in de afgelopen periode, waarin fysieke winkels gesloten waren en huiskamers werden omgedoopt tot kantoorruimtes, maakten pakketbezorgers overuren. De oorzaak is duidelijk zichtbaar in de Post- en Pakkettenmonitor 2020 van de Nederlandse ACM. Volgens de toezichthouder had het coronavirus een zichtbaar effect op de post- en pakkettenmarkt. Zo nam het aantal verstuurde pakketten vorig jaar met 35 procent toe ten opzichte van 2019 en kwam het bij de zes grootste pakketvervoerders uit op 778 miljoen. Hiermee werd in 2020 een omzet van 3,6 miljard euro behaald, een stijging van zo'n 27 procent.

Deze cijfers zitten al jarenlang in de lift. Dat geldt ook voor de bestedingen van Nederlanders bij webwinkels buiten de EU. Op basis van gegevens van de Thuiswinkel Markt Monitor schreef het AD dat in 2019 nog voor in totaal 1,1 miljard euro werd besteld bij webshops buiten Europa. Dat steeg vorig jaar naar 1,3 miljard euro. In 2019 werd een derde van alle bestedingen gedaan bij Chinese webshops.

Chinese webwinkels als AliExpress varen er wel bij. Nu is echter sprake van een verandering die het aandeel van bijvoorbeeld Chinese verkopers in de buitenlandse bestedingen van Nederlandse consumenten kan verkleinen. Sinds donderdag gelden nieuwe EU-regels waardoor goedkope producten van buiten de EU die 22 euro of minder kosten, in ieder geval relatief gezien stukken duurder worden. Er zullen ook gevolgen zijn voor webwinkels zonder eigen voorraad, beter bekend als doorverkopers of dropshippers. Wat betekent dit concreet voor consumenten, waarom zijn deze nieuwe regels ingesteld, hoe zit het met afstandsverkopen van buiten en binnen de EU, en leidt dit tot opschudding in e-commerceland?