Intel verlaagt tegen gewoonte in prijzen van socket 1200-processors

Intel heeft in de afgelopen weken de prijzen van zijn socket 1200-processors verlaagd. Dat valt op, want normaliter hanteert de processorfabrikant een vaste prijsstelling. De prijzen zijn met tien tot vijftien procent gedaald, wat afhankelijk van de processor kan oplopen tot negentig euro.

De prijsverlagingen zijn het grootst bij de duurdere Core i7- en i9-processors. Zowel in relatieve als absolute zin is de 10900KF het meest in prijs gedaald. Over het algemeen zien we de grootste dalingen bij de modellen eindigend op F, die niet over geïntegreerde graphics beschikken.

De tiende generatie Intel Core-processors voor desktops

Een opvallende uitzondering wordt gevormd door de Core i3-processors, die sinds de jaarwisseling juist in prijs zijn gestegen. Dat hangt samen met een beperkte verkrijgbaarheid. Intel lijkt zich voornamelijk op de productie van duurdere processors te focussen, want die zijn zonder uitzondering uit voorraad leverbaar.

Zelf heeft Intel niets bekendgemaakt over de prijsdalingen, maar twee factoren spelen ongetwijfeld een rol. Ten eerste wordt volgende maand een nieuwe generatie desktopchips verwacht. Op de CES toonde de cpu-ontwerper al de eerste benchmarks van Rocket Lake, waarbij het een ipc-verbetering van veertien procent claimde. Rocket Lake komt echter uitsluitend op de markt als Core i5 en hoger; lager gepositioneerde modellen in de elfde generatie Core-processors zullen een Comet Lake-refresh zijn.

Daarnaast kan de prijsverlaging worden gezien als een aanval op AMD, dat al maanden zit met slechte leverbaarheid van zijn Ryzen 5000-processors. Vooral de luxere varianten zijn amper leverbaar, maar ook de goedkoopste Ryzen 5 wordt nog altijd ver boven de adviesprijs verkocht. Intel lijkt de vruchten te plukken van het feit dat zijn processors verkrijgbaar zijn; in het vierde kwartaal steeg Intels desktop-marktaandeel voor het eerst in drie jaar tijd. Met deze prijsdalingen wil Intel misschien maximaal profiteren van de omstandigheden. De situatie is daarmee praktisch het tegenovergestelde van anderhalf jaar geleden, toen Intel zich nog genoodzaakte voelde om in een open brief excuses aan te bieden voor de processortekorten waar het toen mee te maken had.

Prijs begin 2021 Huidige prijs Prijsverschil (%) Prijsverschil (€) Core i9 10900K € 526 € 469 -11% € -57 Core i9 10900KF € 499 € 409 -18% € -90 Core i9 10850K € 435 € 389 -11% € -46 Core i9 10900 € 424 € 379 -11% € -45 Core i9 10900F € 423 € 359 -15% € -64 Core i7 10700K € 368 € 333 -10% € -35 Core i7 10700KF € 358 € 313 -13% € -45 Core i7 10700 € 320 € 287 -10% € -33 Core i7 10700F € 306 € 263 -14% € -43 Core i5 10600K € 246 € 220 -11% € -26 Core i5 10600KF € 229 € 200 -13% € -29 Core i5 10600 € 224 € 215 -4% € -9 Core i5 10500 € 198 € 198 0% € 0 Core i5 10400 € 168 € 155 -8% € -13 Core i5 10400F € 152 € 135 -11% € -17 Core i3 10300 € 154 € 143 -7% € -11 Core i3 10100 € 112 € 119 +6% € +7 Core i3 10100F € 91 € 109 +20% € +18

Bron: Tweakers Pricewatch