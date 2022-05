AMD boekte recordomzet in 2020 en brengt EPYC-cpu's met Zen 3 in maart uit

De omzet van AMD is in 2020 aanzienlijk gestegen. Gedurende het afgelopen boekjaar noteerde het bedrijf een omzet van ruim 9,7 miljard dollar, een nieuw record voor het bedrijf. Daarnaast meldt AMD dat de EPYC Milan-serverprocessors in maart uitkomen.

AMD meldt dat zijn omzet in boekjaar 2020 zo'n 45 procent hoger lag dan in 2019. Daarnaast boekte het bedrijf in 2020 een totale winst van 2,49 miljard dollar; een stijging van 630 procent ten opzichte van 2019. Dit is overigens deels te danken aan een waardevermindering op AMD's inkomstenbelasting, wat een voordeel van 1,3 miljard dollar oplevert. Zonder dit belastingvoordeel mee te rekenen, heeft AMD zijn nettowinst nog steeds verdubbeld ten opzichte van 2019, uitgaande van de non- gaap -jaarresultaten.

Het bedrijf maakt verder zijn cijfers voor het laatste kwartaal van 2020 bekend. AMD meldt dat zijn omzet in het afgelopen kwartaal zo'n 3,2 miljard dollar bedroeg. Dat is 16 procent meer dan een kwartaal eerder en een stijging van 53 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Het computing and graphics-segment van de fabrikant, waaronder bijvoorbeeld AMD's Ryzen-cpu's en Radeon-videokaarten vallen, boekte een kwartaalomzet van 1,96 miljard dollar. Daarmee is de omzet van deze divisie volgens AMD met 18 procent gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder én het vierde kwartaal in 2019. Deze groei is voornamelijk te danken aan de toegenomen verkopen van Ryzen-processors, zo meldt het bedrijf. AMD bracht eind vorig jaar zijn Ryzen 5000-cpu's op basis van de Zen 3-architectuur uit. Gedurende het hele boekjaar noteerde die divisie een omzet van 6,43 miljard dollar, wat goed is voor ongeveer 66 procent van de totale omzet.

De overige 34 procent kwam voort uit de Enterprise, Embedded and Semi-Custom-divisie van AMD, waarvan de omzet in het afgelopen kwartaal is gestegen met 176 procent. Dit is volgens het bedrijf onder andere te danken aan een stijging in de verkoop van EPYC-processors en de release van de nieuwe PlayStation- en Xbox-consoles, die allemaal gebruikmaken van AMD-chips. Ook de verkopen voor cloud en enterprise zijn gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder.

AMD meldt ook een winststijging in het afgelopen kwartaal. De fabrikant boekte toen een winst van ongeveer 1,72 miljard dollar. Dat is een stijging van 948 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019, toen het techbedrijf een winst van 170 miljoen dollar boekte. Ook dit is deels te danken aan het belastingvoordeel van 1,3 miljard dollar. Zonder deze eenmalige toename mee te rekenen, bedraagt de kwartaalwinst ongeveer 418 miljoen dollar in het laatste kwartaal van 2020; een toename van 66 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019.

In een teleconferentie met investeerders blikt AMD verder vooruit op het komende kwartaal. Het bedrijf anticipeert positieve resultaten, met een verwachte omzet van ongeveer 3,2 miljard. AMD voorspelt dat zijn jaaromzet in 2021 met 37 procent zal stijgen. Ceo Lisa Su meldt onder andere dat de komende EPYC Milan-cpu's voor servers in maart uitkomen. AMD maakte eerder al bekend dat deze processors in het eerste kwartaal van 2021 verschijnen, maar de cpu-fabrikant maakte daarbij geen concrete releasedatum bekend.