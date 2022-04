AMD brengt EPYC 7003-serverprocessors uit met 64 cores en hogere kloksnelheden

AMD heeft zijn derde generatie EPYC-serverprocessors officieel onthuld. De cpu's gebruiken Zen 3-cores en sommigen halen hogere kloksnelheden dan hun voorgangers. Net als bij de tweede generatie zijn er EPYC-processors met 64 cores.

De line-up van AMD's EPYC 7003-serie bestaat uit negentien modellen. Daaronder zijn vier F-varianten, die geoptimaliseerd zijn voor een hoge kloksnelheid. Deze halen allemaal een boostsnelheid van 4GHz met een enkele core en er zijn varianten met 8, 16, 24 en 32 cores. Bovendien zijn al deze modellen voorzien van de maximale hoeveelheid L3-cache van 256MB. Dat wil zeggen dat al deze processors uit acht chiplets bestaan, want per chiplet is 32MB cache aanwezig.

De Zen 3-chiplets bevatten per stuk 8 cores, voor een totaal van maximaal 64 cores. Bij processors met minder cores zijn delen van de chiplets uitgeschakeld. AMD kan op deze manier ook chips inzetten die productiefoutjes bevatten. Net als de EPYC-processors van de 7002-generatie worden de nieuwe modellen op 7nm gemaakt.

AMD positioneert de processors in drie categorieën: Core Performance, Core Density en Balanced & Optimized. De F-modellen horen bij eerstgenoemde, met hun hoge kloksnelheid en veel cache per core. De modellen met 48 tot 64 cores schaart AMD in de tweede categorie en overige varianten met 16 tot 32 cores vallen in de derde categorie. Die 'gebalanceerde' categorie is gericht op een optimale balans tussen prestaties en kosten.

Het nieuwe topmodel met 64 cores, de EPYC 7763, is volgens AMD bij high performance computing-workloads zo'n 17 procent sneller dan de voorganger; de 7H12 met evenveel cores. AMD vergelijkt de chip ook met Intels Xeon Gold 6258R en ten opzichte van die serverprocessors met 28 cores is AMD's nieuwste processor 106 procent sneller. AMD baseert deze cijfers op de SPEC CPU 2017-benchmark. De Xeon waarmee AMD vergelijkt, is Intels snelste processor uit de Cascade Lake-line-up van vorig jaar.

De EPYC 7003-serie bestaat uit de processors die eerder bekend waren onder de codenaam Milan. Ze zijn gebaseerd op de Zen 3-architectuur en profiteren daarmee van dezelfde voordelen als AMD's Ryzen 5000-desktopprocessors. De nieuwe EPYC-processors halen hogere kloksnelheden dan hun voorgangers, maar scoren ook per kloktik beter. Volgens AMD leveren de Zen 3-cores een ipc-winst op van 19 procent.

Het maximale aantal cores is met 64 ongewijzigd en ook de maximale hoeveelheid L3-cache is met 256MB gelijk. De nieuwe EPYC-processors kunnen echter door de vernieuwde opbouw van de chiplets tot 32MB L3-cache per core aanspreken, bij de tweede generatie was dat 16MB per core. Verder heeft de nieuwe generatie meer geïntegreerde beveiligingsfeatures.

De processors ondersteunen PCIe 4.0 en hebben allemaal de beschikking over 128 lanes. Met acht DDR4-3200-geheugenkanalen is er per socket ondersteuning voor maximaal 4TB werkgeheugen. Daarvoor moeten dan dimms van 256GB gebruikt worden. Alle EPYC-processors ondersteunen ECC-geheugen.

EPYC 7003-processors zijn compatibel met serverplatforms voor de EPYC 7002-serie, maar er zijn wel bios-updates nodig om de nieuwe processors te gebruiken in oude moederborden. Net als bij de vorige generatie maakt AMD ook weer een aantal P-modellen, die enkel gebruikt kunnen worden in systemen met één socket. De andere processors zijn ook geschikt voor servermoederborden met twee sockets.

Tal van fabrikanten brengen serverhardware uit met of voor de nieuwe processors, waaronder ASRock, ASUS, Cisco, Dell, Foxconn, Gigabyte, HPE, MSI, Lenovo en Tyan. Grote cloudproviders, zoals AWS, Microsoft Azure en Google Cloud, maken instances beschikbaar met de EPYC 7003-processors.