Star Citizen heeft meer dan 350 miljoen dollar opgehaald

Voor ruimtegame Star Citizen is tot op heden ruim 350 miljoen dollar opgehaald via crowdfunding. Het is sinds 2012 mogelijk om bij te dragen aan ontwikkeling. Er is echter nog steeds geen officiële releasedatum, ook al zijn bepaalde delen speelbaar in early access.

Op de officiële site van de game is zichtbaar dat de teller op het moment van schrijven op iets meer dan 351 miljoen dollar staat. Omgerekend is dat zo'n 294 miljoen euro. Dit huidige totaalbedrag is afkomstig van schenkingen van in totaal ruim drie miljoen geïnteresseerden.

In juni vorig jaar werd de grens van 300 miljoen dollar gepasseerd, wat betekent dat in de afgelopen negen maanden nog eens zo'n 50 miljoen dollar is opgehaald. November vorig jaar was met afstand de beste maand van de afgelopen tijd; er is toen bijna 17 miljoen dollar opgehaald, wat vooral verklaard kan worden door de jaarlijkse tweeweekse gratis periode die in die maand plaatsvond. In december 2019 stond de teller nog op 251 miljoen dollar.

De huidige 350 miljoen dollar is niet het volledige bedrag dat tot nu toe is opgehaald, aangezien er ook private investeringen zijn gedaan. Een eerdere schatting ging uit van een totaal van tussen de 450 en 470 miljoen dollar. Volgens ontwikkelaar Cloud Imperium Games gaat al het via crowdfunding opgehaalde geld direct naar de ontwikkeling van de game.

Volgens de tijdlijn op de officiële site lijkt het erop dat er vanaf maandag een begin moet worden gemaakt met de campagne. Waarschijnlijk betreft dat Squadron 42, een apart singleplayerverhaal. Hier is nog altijd geen releasedatum voor en de beoogde releaseperiode is al meer dan eens niet gehaald. Volgens de huidige planning moet dit gedeelte in ieder geval uit 28 hoofdstukken gaan bestaan.

Momenteel zit Star Citizen op alfaversie 3.12 en Cloud Imperium Games verwacht dat het spel tegen het einde van dit jaar op alfaversie 3.16 zal zitten.