Star Citizen-studio gaat roadmap beperken na kritiek 'gepassioneerde' spelers

Ontwikkelaar Cloud Imperium Games gaat de roadmap van Star Citizen beperken na kritiek op vertragingen op de planning. Het bedrijf gaat alleen nog features tonen die in het eerstvolgende kwartaal worden toegevoegd aan de game.

Cloud Imperium Games gaat dit naar eigen zeggen doen omdat de 'meest gepassioneerde spelers' van Star Citizen functies op de roadmap als 'beloftes' zagen, en daarna kritiek uitten als ze werden uitgesteld. Dat schrijft het bedrijf in een roadmap-update. Het bedrijf introduceerde zes kwartalen geleden een publieke roadmap waarop toekomstige functies getoond werden en noemt dit nu een 'fout'. De studio zegt dat de roadmap te veel aandacht vestigde op functies die een grote kans hadden om te verschuiven.

"Het is ons overduidelijk geworden dat ondanks onze beste pogingen om de veranderlijkheid van de ontwikkeling en hoe functies gemarkeerd als tentative niet moeten worden vertrouwd te communiceren, de algemene focus van veel van onze meest gepassioneerde spelers ertoe heeft geleid dat ze alles wat op de Release View-roadmap zien, blijven interpreteren als een belofte", schrijft het bedrijf. De studio meldt daarbij dat veel spelers dit niet zo zagen, maar dat 'het voortdurende lawaai' van deze spelers als een deliverable werd uitgesteld 'een afleiding is geworden'.

Als onderdeel van de veranderingen, worden er niet langer deliverables op de roadmap geplaatst totdat de ontwikkelaar daadwerkelijk aan de feature kan werken. Vanaf Alpha 3.18 worden er alleen items op de Release View-roadmap geplaatst die maximaal een kwartaal op zich laten wachten. Daarbij gaat het bedrijf de nadruk meer leggen op de Progress Tracker, waar te zien is waar verschillende interne teams binnen CIG momenteel aan werken.

Star Citizen is een crowdfunded game die in 2012 iets meer dan 2,1 miljoen dollar binnenhaalde op Kickstarter. Het inzamelen van geld hield bij deze game niet op en de studio heeft tot op heden ruim 430 miljoen dollar binnengehaald voor het spel.

Vorige maand deelde CIG een vijfjarenplan van Star Citizen met MCV-magazine. Het bedrijf bouwt onder meer een nieuwe grote studio in Manchester die in mei 2022 moet openen. Over vijf jaar moet het team van de studio in die periode onder andere groeien van 400 naar 1000 medewerkers. Tegen 2026 moet het bedrijf ook werken aan sequels voor singleplayergame Squadron 42 en met Star Citizen 'een zeer grote mmorpg' beheren.