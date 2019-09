Bèta-release singleplayer Star Citizen is met drie maanden uitgesteld

De bèta-release van het singleplayer-gedeelte van Star Citizen is met drie maanden opgeschoven. Deze zou eerst in het tweede kwartaal van 2020 uitkomen, maar dat is nu het derde kwartaal geworden. Dit wegens wijzigingen in de ontwikkelingsplanning.

Roberts Space Industries maakt bekend dat het het ontwikkelteam in tweeën deelt. Waar voorheen het hele team ieder kwartaal een grote update moest afleveren, brengt nu elke helft om de zes maanden een update uit, met nog steeds drie maanden tussen iedere update. Dat betekent echter wel dat er een beetje geschoven moet worden om het 'ritme' van de updates in orde te krijgen. Het resultaat is het uitstel van de zogenaamde Squadron 42-bèta.

Star Citizen wordt ontwikkeld door Chris Roberts, de geest die ook achter de oude Wing Commander-games zit. Via crowdfunding is meer dan 200 miljoen dollar opgehaald voor de ontwikkeling van de enorme ruimtesimulator. Dit leidt ook tot kritiek, omdat Robert Space Industries meerdere deadlines voor het spel niet gehaald heeft. Het multiplayergedeelte van het spel is al wel speelbaar, in de vorm van Alpha 3.6.

Squadron 42 heeft een cast vol met grote namen uit Hollywood, zoals Mark Hamill, Mark Strong, Gary Oldman, John Rhys-Davies, Liam Cunningham, Ben Mendelsohn, Gillian Anderson en Andy Serkis. Zij leveren zowel hun gezichten als hun stemmen voor het spel.