'Star Citizen-gameplay is geen utopie'

Chris Roberts, de oprichter van Cloud Imperium Games en de man achter de nog niet officieel uitgebrachte ruimtegame Star Citizen, heeft in een reactie op kritiek op de staat van de game gezegd dat de beloofde gameplay geen utopie is en dat het spel daadwerkelijk uit zal komen.

Chris Roberts heeft op het forum van Star Citizen gereageerd op kritiek van een speler. Deze speler uit kritiek op de communicatie over de staat van de game, waarbij volgens hem nogal eens wordt gezegd dat eraan gewerkt wordt, dat het wachten frustrerend kan zijn en dat er uitgelegd wordt hoe het systeem uiteindelijk zal gaan werken. Volgens de speler zijn de makers er na acht jaar nog niet in geslaagd om een goed uitziend schademodel te ontwikkelen. Ook vindt hij dat veel basismechanismen ontbreken en dat hetgeen dat er wel is, op zijn best amateuristisch genoemd kan worden. Hij stelt dat het bereiken van de beloofde gameplay zoals Roberts het voorspiegelt, nog wel tien tot twintig jaar kan duren.

Roberts zegt dat de gameplay zoals hij die in zijn uitgebreide reactie omschrijft, geen utopie is en dat het geen tien of twintig jaar meer duurt voordat er geleverd wordt. Hij zegt dat de systematische aanpak van Cloud Imperium Games meer mogelijkheden met zich meebrengt, maar dat het ook langer duurt voordat er resultaten te zien zijn. Daarbij zet hij Star Citizen en diens gameplay specifiek af tegen het ontwikkelen van gescripte handelingen; dat laatste zou minder tijd vergen om het te voltooien, terwijl Roberts aangeeft dat het voor Star Citizen eerst nodig is om de fundamentele systemen te bouwen en te zorgen dat ze met elkaar in verband staan, voordat de volledige omvang van de gameplay duidelijk wordt. Robert beklaagt zich ook een beetje over het cynisme dat in zijn ogen vandaag de dag volop aanwezig is op internetfora, waarbij mensen al snel van het slechtste scenario uitgaan.

Robert geeft nog geen tijdspad voor wanneer 'alles samenkomt'. Uit de sinds maart niet meer vernieuwde planning blijkt dat Squadron 42, een apart singleplayerverhaal, in het derde kwartaal van dit jaar in bèta zou moeten gaan. Op dit moment is er een periode van enkele weken waarin spelers gratis kunnen rondvliegen in het spel. Dit duurt tot 23 september. De ontwikkelaar had in juni al 300 miljoen dollar opgehaald voor de ontwikkeling van Star Citizen en inmiddels zit die teller op 313 miljoen dollar.