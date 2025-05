Star Citizen heeft meer dan 500 miljoen dollar opgehaald

Ontwikkelaar Cloud Imperium Games heeft inmiddels 500 miljoen dollar opgehaald voor zijn ruimtegame Star Citizen. Dit bedrag is opgehaald via crowdfunding. Het is sinds 2012 mogelijk om geld te geven voor de ontwikkeling van het spel.

Op het moment van schrijven staat de teller op 500.022.684 dollar, omgerekend zo'n 500.190.248 euro. De donaties zijn afkomstig van ruim vier miljoen geïnteresseerden. In november vorig jaar stond de teller nog op 400 miljoen dollar. Er is dus in 10 maanden tijd 100 miljoen dollar opgehaald via de crowdfundingactie.

Star Citizen is sinds 2012 in de maak en het einde van de ontwikkeling is nog niet in zicht. Het laatste inzamelingsdoel van 65 miljoen dollar werd al in 2014 bereikt. Toch blijven spelers geld doneren. Er wordt dagelijks meer dan 100.000 dollar opgehaald.

Delen van het multiplayergedeelte van Star Citizen zijn al wel speelbaar in early access. De volgende grote Star Citizen-update komt binnenkort uit. De update naar alfaversie 3.18 bevat onder meer een bergingssysteem voor het ontmantelen van schepen en nieuwe soorten grotten, zoals zandgrotten.