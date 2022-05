AMD teaset nieuwe EPYC-serverprocessors en Instinct MI200-accelerators

AMD heeft zijn komende EPYC-cpu's en Instinct MI200-accelerators voor servers en supercomputers geteased. Ceo Lisa Su publiceert een afbeelding waarop de twee producten te zien zijn. Een officiële aankondiging volgt op 8 november.

Su publiceerde de afbeelding op Twitter. In de afbeelding is een systeem te zien waarop twee EPYC-processors gecombineerd worden met acht Instinct-accelerators. Het systeem heeft zestien geheugendimms per socket. Daaruit valt op te maken dat de komende EPYC-cpu's wederom acht geheugenkanalen ondersteunen. De cpu's en accelerators worden vermoedelijk met elkaar verbonden met een interconnect als Infinity Fabric. Verder valt er weinig op te maken uit de teaser.

De ceo benadrukt daarnaast wederom dat AMD op 8 november nieuwe serverprocessors en accelerators aankondigt. Het bedrijf houdt op die datum een evenement waarop het nieuwe datacenterproducten aankondigt, om 17.00 uur Nederlandse tijd.

De teaser van AMD-ceo Lisa Su. Bron: AMD via Twitter

Instinct MI200 en Epyc Milan-X

Naar verwachting introduceert AMD onder andere zijn Instinct MI200-serie accelerators, die volgens geruchten bestaat uit een MI250 en MI250X. AMD noemde eerder de term 'Instinct MI200' in de url van een teaservideo voor zijn datacenterevenement, maar deze verwijzing is inmiddels verwijderd.

De komende Instinct-kaarten worden gebaseerd op de Aldebaran-gpu, op basis van AMD's CDNA 2-architectuur. De accelerators krijgen vermoedelijk een MCM-ontwerp, oftewel Multi-Chip-Module. Daarbij worden meerdere chips gecombineerd, net als bij de chiplets met cpu-cores in AMD's Ryzen-processors. Betrouwbare AMD-leaker ExecutableFix stelde eind oktober dat de Instinct MI250X 110 compute units met een boostclock van 1,7GHz zou krijgen, naast 128GB HBM2e-geheugen en een tdp van 500W.

De komende EPYC-cpu's betreffen waarschijnlijk Milan-X-modellen. Die zijn gebaseerd op de Zen 3-architectuur, net als de huidige EPYC-cpu's, maar krijgen gestapeld 3D V-cache. Daarmee moeten komende server-cpu's in totaal beschikken over 768MB L3-cache. Dat zou betekenen dat de acht 'core-complexen' van de komende EPYC-cpu's ieder beschikken over 32MB reguliere L3-cache, aangevuld met 64MB aan 3D V-Cache. ExecutableFix publiceerde eerder ook specificaties voor de komende cpu's.