Specificaties van AMD EPYC Milan-X-processors met 768MB L3-cache lekken uit

Er zijn specificaties van vermeende AMD EPYC Milan-X-cpu's verschenen. Deze serverprocessors zouden gestapeld '3D V-Cache' krijgen. AMD heeft de Milan-X-serie nog niet officieel aangekondigd.

Deze informatie is afkomstig van ExecutableFix. Deze Twitter-gebruiker deelt vaker informatie over onaangekondigde AMD-cpu's en deelde onder andere de correcte specificaties van de reguliere AMD EPYC Milan-cpu's voordat deze uitkwamen. De leaker voorspelde vorig jaar ook dat de Ryzen 5000-apu's beschikbaar zou komen als varianten met Zen 2- of Zen 3-cores, wat later bleek te kloppen.

De leaker schrijft op Twitter dat alle Milan-X-processors beschikken over 768MB aan L3-cache, dankzij het gebruik van gestapeld 3D V-Cache. De 'reguliere' AMD EPYC Milan-chips beschikken over maximaal 256MB L3-cache. Dit zou betekenen dat de acht ccx 'en van deze EPYC-cpu's ieder beschikken over 32MB reguliere L3-cache, aangevuld met 64MB aan 3D V-Cache, merkt ook VideoCardz op.

ExecutableFix noemt de komst van vier Milan-X-modellen. AMD zou 280W-modellen met 64 en 32 cores en 240W-cpu's met 24 en 16 cores introduceren. Het model met 64 cores zou daarbij een kloksnelheid van 2,2GHz hebben. De cpu's met 32 en 24 cores zouden op 2,8GHz geklokt zijn en de variant met 16 kernen zou een base clock van 3,05GHz hebben.

AMD presenteerde 3D V-Cache tijdens Computex en meldde toen dat de technologie als eerste zal worden toegepast in 'hoogst gepositioneerde producten', waarmee vermoedelijk de EPYC-serie werd bedoeld. De Milan-X-cpu's verschenen eerder al bij een Amerikaanse webshop, meldde momomo_us recent op Twitter. Tweakers schreef in juni een achtergrondverhaal over AMD's 3D V-Cache-technologie en de prestatieverbeteringen die het zou opleveren.