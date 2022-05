AMD kondigt EPYC-cpu's met 3D V-Cache aan en deelt details over Zen 4 en Zen 4c

AMD heeft tijdens een virtueel evenement diverse nieuwe EPYC-cpu's aangekondigd. In het eerste kwartaal van 2022 komt 'Milan-X' beschikbaar, een variant van de bestaande Zen 3-gebaseerde processors met 3D V-Cache. Ook gaf AMD de eerste details over de toekomstige Zen 4-cpu's vrij.

Refresh van derde EPYC-generatie met 3D V-Cache

Nadat AMD aankondigde dat ook Facebook-moederbedrijf Meta EPYC-cpu's gaat gebruiken in zijn datacenters, deed de processorontwerper eerst de processors uit de doeken die gebruikmaken van de eerder dit jaar getoonde 3D V-Cache. Het gaat om een nieuwe versie van de bestaande derde generatie EPYC-cpu's op basis van Zen 3-cores, maar dan met 64MB 3D V-Cache letterlijk boven op de reeds aanwezige 32MB L3-cache van elke chiplet. In totaal komen er vier EPYC-modellen met 3D V-Cache, die elk gebruikmaken van acht chiplets. Hierdoor krijgen de chips in totaal ieder 768MB L3-cache.

Omdat er aan de architectuur en formfactor van de processors niets is veranderd, zijn de nieuwe cpu's compatibel met bestaande servers en moederborden voor de derde generatie EPYC-chips. Wel is er een bios-update nodig om de nieuwe varianten te kunnen gebruiken. Volgens AMD leidt de enorme L3-cache in specifieke workloads tot een prestatiewinst van wel vijftig procent. Daarbij noemde het bedrijf de toepassingen Ansys Fluent 2021.1, Ansys CFX 2021.R2 en Altair Radioss 2021 als voorbeelden. Dat zijn alle drie softwarepakketten die meerdere fysische modellen tegelijk simuleren.

Model Cores/threads Kloksnelheid Boostclock Tdp L3-cache EPYC 7773X 64C/128T 2,20GHz 3,50GHz 280W 768MB EPYC 7573X 32C/64T 2,80GHz 3,60GHz 280W 768MB EPYC 7473X 24C/48T 2,80GHz 3,70GHz 240W 768MB EPYC 7373X 16C/32T 3,05GHz 3,80GHz 240W 768MB

Vierde generatie EPYC komt met twee soorten Zen 4-cores

Naast de aankondiging van de 3D V-Cache-cpu's, kondigde AMD ook alvast de komst van de volgende generatie EPYC-chips aan. Genoa wordt de directe opvolger van Milan en krijgt maximaal 96 Zen 4-cores, nog eens de helft meer dan het huidige maximum van 64 cores. De processors worden geproduceerd op TSMC's 5nm-node en zullen zowel DDR5 als PCI Express 5.0 ondersteunen. Ook de CXL-interconnect zal worden ondersteund, nadat AMD in 2019 toetrad tot het consortium achter die standaard. De Genoa-cpu's komen in 2022 op de markt.

Ook Bergamo maakt deel uit van de vierde generatie EPYC-cpu's en zal dezelfde socket gebruiken als Genoa. Deze processor maakt echter gebruik van een geheel nieuwe core genaamd Zen 4c, die zijn geoptimaliseerd voor cloudcomputing. Dit is een compactere en zuinigere versie van de reguliere Zen 4-cores, waardoor AMD er maximaal 128 in een processor zal kunnen stoppen. Bergamo staat op de roadmap voor de eerste helft van 2023.

Of AMD ook van plan is om de normale Zen 4-cores en de zuinigere Zen 4c-cores in één product te gaan combineren, zoals Intel voor het eerst deed met zijn Alder Lake-cpu's, heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt.