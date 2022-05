De twaalfde generatie Intel Core-processors, tot nu toe bekend onder de codenaam Alder Lake, is zonder twijfel Intels belangrijkste introductie van de afgelopen jaren. Met een nieuw productieproces en twee nieuwe architecturen moest Intel eindelijk weer het vuur na aan de schenen van concurrent AMD kunnen leggen. Of dat is gelukt, lees je in deze review van de Intel Core i5 12600K, Core i7 12700K en topmodel Core i9 12900K.

Intel heeft gevoel voor timing, want het is exact een jaar geleden dat AMD zijn Ryzen 5000-processors op de markt bracht. Waar tot dan toe nog kon worden gediscussieerd over wat de beste keuze was in specifieke gebruiksscenario's, durven we nu te stellen dat AMD de zelfbouwmarkt sindsdien domineerde. De release van de elfde generatie Core-chips, voor de desktop nog altijd gebaseerd op het grijsgedraaide 14nm-proces, kon daar weinig verandering in brengen.

Met de Alder Lake-processors rekent Intel in één klap af met verschillende beperkingen die de producten uit het blauwe kamp al jarenlang teisterden. Die beperkingen vloeiden voort uit de sterk verweven cadans tussen architectuur en productieprocedé binnen Intels roadmap. Doordat Intel zijn 10nm-proces slechts zeer moeizaam op de rails kreeg, kwam het niet alleen vast te zitten op het 14nm-proces, maar ook op de daaraan gekoppelde Skylake-architectuur. Pas begin dit jaar lukte het om een nieuwere architectuur te backporten naar de 14nm-node. AMD had toen al zo'n grote voorsprong weten op te bouwen, dat het te weinig en vooral te laat was.

Daarnaast combineert Intel in de Alder Lake-processors voor het eerst op grote schaal twee verschillende soorten cores. Vlaggenschip Core i9 12900K is uitgerust met acht snelle en acht zuinige cores; goedkopere varianten gebruiken andere combinaties. Volgens Intel zijn daarmee betere multithreaded-prestaties mogelijk binnen dezelfde tdp dan wanneer er meer snelle cores waren toegevoegd. Gewapend met Windows 11, dat een hiervoor geoptimaliseerde scheduler bevat, kunnen we dat concept in deze review eindelijk zelf aan de tand voelen.