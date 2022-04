Intel Core i9 12900KS

De gaming-prestatiekroon, dat is een dingetje in de wereld van desktopprocessors. Na de release van de Intel Alder Lake-processors eind vorig jaar was de Core i9 12900K in onze tests weer nipt de snelste, maar AMD's later deze maand verschijnende Ryzen 7 5800X3D moet juist in games weer een flinke stap vooruitzetten. Intel wacht dat niet af en komt nu met de Core i9 12900KS, zijn nieuwe absolute topmodel.

Waar AMD een gooi naar die gaming-prestatiekroon gaat doen door met een innovatieve productietechniek extra L3-cache toe te voegen, vertrouwt Intel op een methode die zich al lang heeft bewezen om de prestaties van een processor op te krikken: het opvoeren van de klokfrequenties. Ten opzichte van de bestaande Core i9 12900K is zowel de allcore- als de singlecoreboost verhoogd met 300MHz, wat die laatste laat uitkomen op een record brekende 5,5GHz. Nog nooit eerder klokte een processor uit de doos zo hoog.

Je zou denken dat dat ook invloed heeft op het energiegebruik, maar dat is slechts ten dele het geval. Nog even een reminder voor wie niet dagelijks bezig is met Intel-processors: bij de twaalfde generatie heeft Intel voor de overklokbare modellen afscheid genomen van de klassieke stroomlimieten pl1 en pl2. Modellen eindigend op K/KF mogen nu onbeperkt boosten naar hun 'max turbo power', zoals de vroegere pl2-limiet nu wordt genoemd. Die is met 241W echter identiek gebleven aan die van de 12900K. De 'processor base power' is wel verhoogd van 125 naar 150W, maar in de praktijk heeft dat geen gevolgen.

Core i9 12900K Core i9 12900KS Cores 8P + 8E 8P + 8E Threads 24 24 Kloksnelheden P-cores Base: 3,2GHz

Allcoreboost: 4,9GHz

Singlecoreboost: 5,2GHz Base: 3,4GHz

Allcoreboost: 5,2GHz

Singlecoreboost: 5,5GHz Kloksnelheden E-cores Base: 2,4GHz

Singlecoreboost: 3,9GHz Base: 2,5GHz

Singlecoreboost: 4,0GHz L2-cache 14MB 14MB L3-cache 30MB 30MB Gpu UHD 770 UHD 770 Pbp / Mtp 125W / 241W 150W / 241W Adviesprijs € 615 (nu: € 589,-) € 815 (nu: € 849,-)

Naast de kloksnelheden en de pbp is er nog een andere eigenschap veranderd ten opzichte van de 12900K en dat is de adviesprijs van de Core i9 12900KS. Die bedraagt 815 euro, wat op de kop af 200 euro meer is dan wat de 12900K op moest brengen. Die cpu is sinds zijn release bovendien in prijs gedaald en staat nu voor 589 euro in de Pricewatch. Dat maakt het onderlinge prijsverschil nog forser.

De Intel Core i9 12900KS-processor is beschikbaar gesteld door Alternate, waarvoor dank!