Far Cry 6 is een game die in de aanloop naar de release een beetje werd overschaduwd door discussies die weinig met gameplay hebben te maken. Het was natuurlijk ook niet handig van Ubisoft om te verklaren dat Yara, het fictieve land waarin de game zich afspeelt, níet gebaseerd is op Cuba. Van sigarenrokende dictator en de onderdrukte bevolking tot een duidelijke voorliefde voor honkbal: de gelijkenissen zijn legio. Doe er dus niet zo moeilijk over en geef aan waar je je inspiratie (deels) vandaan hebt gehaald. Daarnaast kwam afgelopen jaar naar buiten dat er bij verschillende Ubisoft-studio’s sprake was van grensoverschrijdend gedrag, maar tot op heden heeft dat nog niet tot grote veranderingen in de invulling van het management van die studio’s geleid, en ook dat is vervelend en levert Far Cry 6 op voorhand een naar bijsmaakje op. Toch is Far Cry 6 ook ‘gewoon’ een game waar duizenden mensen jaren hard aan hebben gewerkt en waar fans naar uit hebben gekeken. Genoeg reden om te ondervinden wat dit nieuwste deel in de langlopende shooterserie heeft te bieden.

Zoals gezegd speelt Far Cry 6 zich af in Yara, een fictieve eilandenstaat in het caribisch gebied. Het land gaat gebukt onder het juk van dictator Antón Castillo, die van Yara weer een welvarend land wil maken. Op zich een aardig streven, maar hij wil dat doen door Viviro te produceren, een medisch wondermiddel dat op de wereldmarkt een fortuin zou moeten opleveren en alleen in Yara groeit. Viviro verbouwen is echter gevaarlijk en zeer vervuilend. Het werk wordt gedaan door burgers die daartoe worden gedwongen. De speler speelt de rol van Dani Rojas, waarbij je zelf mag kiezen of Dani een man of vrouw is. Rojas is vastbesloten Yara te ontvluchten en naar de Verenigde Staten te reizen. Terwijl het leger allerlei onschuldige burgers ronselt voor werk op de Viviro-plantages en niet gehoorzamende burgers zonder pardon neerschiet, bereiken Dani en zijn vrienden een boot die hen naar Florida moet brengen. Helaas slaat het noodlot toe. Ook Diego Castillo, de zoon van el presidente, blijkt aan boord te zijn. De dictator stapt hoogstpersoonlijk aan boord en haalt zijn zoon eraf. De overige opvarenden wacht een kogelregen en een zeemansgraf.

Dani weet ternauwernood te ontkomen en spoelt aan op een eiland waar stomtoevallig ook de leiding van guerrillagroepering Libertad te vinden is. Zij beloven Dani alsnog aan een boot naar Florida te helpen, mits hij hen eerst helpt. Wanneer hij zijn boot uiteindelijk krijgt, besluit Dani toch te blijven en Libertad te helpen in de strijd tegen Castillo. Om dat succesvol te kunnen doen, moet Dani hulp regelen vanuit verschillende delen van Yara. Zo moet hij ‘The Legends of ‘67’ voor zich zien te winnen. Zij zijn de guerrillas die in 1967 de vader van Antón Castillo hebben afgezet. Hun ervaring en invloed kunnen veel waard zijn. Elders moet een machtige familie aan de kant van Libertad worden gebracht en weer ergens anders moet hij vriendjes zien te maken met een groep die een antwoord wil geven op de propagandamachine van Castillo, onder meer door zelf radio te maken. Met deze bondgenoten zou het mogelijk moeten zijn Castillo af te zetten.

Die Antón Castillo is dus de grote schurk van Far Cry 6 en dit zou weleens de beste schurk kunnen zijn die we ooit in Far Cry hebben gezien. Dat heeft meer dan een beetje te maken met de acteur die hem speelt. Giancarlo Esposito ken je wellicht van Breaking Bad, Better Call Saul of The Mandalorian. Hij is veruit de bekendste en beste acteur in de game en steelt elke scène waar hij in zit. Dat is ook meteen een beetje het probleem met het verhaal van Far Cry 6. Door het hoge niveau dat Esposito meebrengt, valt de rest soms best ver weg. Zo af en toe krijg je een tussenscène waarin de dictator te zien is. Dat zijn vaak ook de momenten dat het verhaal een boost krijgt en waar je dus naartoe werkt. Onderweg kom je heus ook leuke scènes met andere personages tegen, maar die hebben nooit dezelfde impact als Esposito in zijn rol als Castillo.

Daar komt bij dat er in dat verdere verhaal vooral erg veel verschillende personages voorbij komen. Daar zitten zeker een aantal memorabele figuren bij, zoals El Tigre, een van de guerrillaveteranen van The Legends, en een paar simpelweg geschifte figuren die je de meest belachelijke missies laten uitvoeren. De game heeft er echter een handje van deze bijrollen snel te parkeren ten faveure van weer nieuwe mensen. Dat gaat soms gepaard met prima verhaallijnen, maar het betekent wel dat je nooit echt een band opbouwt met die personages. Het is duidelijk dat Ubisoft veel creativiteit kwijt kon in het verzinnen van veelal zeer kleurrijke personages. Onderaan de streep betekenen ze echter te weinig, waardoor het je relatief weinig doet als er iets met een van die personages gebeurt.