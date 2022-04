Titel Tom Clancy's Ghost Recon Frontline Platform Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Google Stadia Ontwikkelaar Ubisoft Boekarest Uitgever Ubisoft Releasedatum Nog niet bekend

Het kon wellicht niet helemaal uitblijven: Ubisoft doet een serieuze poging een stukje van de battleroyale-taart mee te pakken. Natuurlijk was die poging er al met Hyper Scape, maar die game is inmiddels dood en begraven. Voor de nieuwe poging haalt de Franse uitgever de Tom Clancy-franchise van stal. Nu moeten we er meteen bij zeggen dat Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline niet alleen maar een battleroyale-spelletje is. Er zijn andere spelmodi, maar het feit dat Ubisoft Boekarest bij de presentatie die we onlangs van het spel kregen te zien eerst begon over een spelmodus voor maximaal honderd spelers in teams van drie, zegt genoeg. Frontline is primair een battleroyale-game.

Hoewel je de game prima kunt meenemen onder de verzamelnaam ‘battleroyale-games’, voldoet Ghost Recon Frontline niet helemaal aan de blauwdruk die andere games met veel succes hebben gebruikt. Zo is hier niet per se sprake van een steeds kleiner wordend speelveld en zijn er meer manieren om te winnen dan simpelweg als laatste overblijven op een map. In de spelmodus Expedition moeten teams van drie spelers drie stukken Intel verzamelen. Lukt dat, dan kunnen ze een extractie-helikopter oproepen, in een poging het spel winnend af te sluiten. Merk je echter dat je team achterligt, dan kun je ook een hinderlaag liggen voor een team dat er wel in is geslaagd de Intel te verzamelen, in een poging om de helikopter ervan te stelen. Ghost Recon Frontline mag een nieuwe game zijn, dit spelconcept moet bekend in de oren klinken voor wie weleens het PvP-deel van Tom Clancy’s The Division heeft gespeeld.

Diverse Contractors

De gevechten worden uitgevochten door zogenaamde ‘Contractors’. Dat zijn soldaten met allerlei achtergronden, specialismen, klassen en nationaliteiten. Elke Contractor heeft een eigen ontwikkelingspad en spelers boeken daar progressie in door potjes te spelen. Ook heeft elke Contractor een specifieke loadout. Met name de klassen die horen bij de Contractors beloven veel verschil te maken. In een kort voorproefje van de gameplay zagen we bijvoorbeeld hoe de Support-klasse een soort platform kon inroepen dat zijn team extra dekking gaf in een vuurgevecht of zelfs een sniper-toren kon laten plaatsen. De Scout-klasse heeft extra vaardigheden die hem in staat stellen vijanden in de omgeving snel op te sporen en ze van grote afstand lastig te vallen. Het combineren van deze eigenschappen in teams van drie belooft een belangrijke factor te worden.

De items die kunnen worden geplaatst tijdens gevechten zijn onderdeel van ‘Tac Support’. Deze voorwerpen worden vanuit je Home Base naar het slagveld gebracht om je te helpen tijdens de gevechten. Als Ghosts maak je onderdeel uit van een klein team met gelimiteerd budget, dus je zult tijdens gevechten geld moeten verdienen om het inzetten van Tac Support mogelijk te maken. Behalve de al genoemde voorbeelden kunnen teams op deze manier ook aan turrets en voertuigen komen, om zichzelf zo een voordeeltje te kunnen geven tijdens de strijd.

Voor de open bètatest, die later deze maand in de planning staat, zullen Assault, Support en Scout beschikbaar zijn. Een van de dingen die we dan zeker gaan uitproberen, is het wijzigen van je Contractor tijdens het spelen. Ubisoft maakte niet volledig duidelijk hoe dit in zijn werk zal gaan. De letterlijke tekst was “je kunt je Contractor veranderen tijdens elk gevecht, om een nieuwe strategie te kunnen gebruiken”, maar dat kan veel dingen betekenen. Kun je letterlijk je Contractor wisselen voor een andere soldaat, of kun je bijvoorbeeld loadouts wisselen en wijzigen welke speciale items je als drops kunt inzetten tijdens gevechten? Kunnen wisselen van klasse tijdens het spel klinkt ons het meest interessant in de oren, maar waarschijnlijk gaat het eerder om loadouts en items. Hoe dan ook: dit is nog niet helemaal duidelijk; even afwachten nog.

De actie speelt zich af op een eiland genaamd Drakemore, dat allerlei verschillende omgevingen herbergt. Het is lastig om dat goed aan te voelen op basis van een twintig minuten durende presentatie, maar het lijkt erop alsof het een flink grote spelwereld is. Die wereld herbergt volgens Ubisoft Boekarest stranden, bosgebieden, sneeuwrijke heuvelgebieden en alles daar tussenin, met de nodige landmarks om spelers de weg te wijzen. De spelwereld belooft onderhevig te zijn aan veranderingen, want Ubisoft Boekarest voegt seizoenen toe die hun weerslag zullen hebben op gamemodi, Contractors en de wereld waarin ze spelen. Het is precies zoals we dat kennen van vergelijkbare games van andere uitgevers die gamers gedurende het hele jaar geboeid proberen te houden.

Andere spelmodi

Het eiland biedt ook plaats aan andere modi, waarvan er eentje beschikbaar zal zijn in de bètatest. Die modus belooft meer traditionele multiplayer-gameplay te bieden, want in de Control Mode strijden twee teams van negen spelers voor de controle over een bepaald gebied. In tegenstelling tot in de Extraction-modus kunnen neergeschoten spelers in Control gewoon respawnen. Binnen het gevechtsgebied zijn verschillende zones die veroverd kunnen worden en als dat lukt, scoort het team punten. Dit klinkt een beetje als een mix tussen Call of Duty’s Hardpoint en de traditionele Conquest-gameplay die we kennen van Battlefield. Het interessante is wel dat alle Contractors in deze modus al hun eigenschappen kunnen gebruiken. Het gigantische platform of de snipertoren die de Support-klasse uit de lucht kan laten droppen, kunnen hier dus ook worden gebruikt. Dat belooft aardig chaotisch te worden, want de 9v9-gevechten spelen zich af in een kleiner gebied. Heel veel meer kunnen we er nog niet over zeggen, zolang we de game zelf niet hebben gespeeld.

Voorlopige conclusie

Daarmee kwam er ook een einde aan deze korte presentatie over Ghost Recon Frontline. Zoals gezegd is het lastig een game te beoordelen zonder te hebben gespeeld, maar de eerste indruk heeft ons nog niet weten te overtuigen. Neem bijvoorbeeld een van de ‘pay-offs’ die het spel hanteert: altijd meerdere manieren om te winnen. Maar hoeveel meer manieren zijn dat dan ofwel zelf de Intel verzamelen en proberen te ontkomen, ofwel de Intel van andere teams stelen en dan proberen te ontkomen? Daarnaast haalden de ontwikkelaars in de presentatie aan dat Ghost Recon Frontlines actie ‘sneller en responsiever’ moet zijn, maar ze gaven daarbij geen vergelijking. We gaan ervan uit dat ze een vergelijking maakten met de third-person actie in Ghost Recon Breakpoint, maar dat vullen we zelf in. Ook over de graphics en audio kunnen we nog weinig zeggen, want de presentatie werd in zeer bedenkelijke kwaliteit via Discord gestreamd. Potentie heeft Frontline natuurlijk wel, want Ubisoft staat bekend om zijn grote, open werelden en met honderd spelers zo’n wereld bestormen klinkt alvast goed. Of de actie zich inderdaad weet te onderscheiden van andere, soortgelijke games, zal nog moeten blijken. De openbèta-test die later deze maand start, brengt waarschijnlijk antwoord op een aantal van die vragen.