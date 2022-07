Gerucht: Intel brengt Raptor Lake-processors en Z790-chipset op 17 oktober uit

Intel brengt zijn eerste Raptor Lake-processors mogelijk medio oktober uit. Dat meldt leaker Enthusiastic Citizen. Intel zou de processors eind september aankondigen, tijdens zijn Innovation-evenement dat op 27 en 28 september plaatsvindt.

Enthusiastic Citizen, die vaker vroegtijdige informatie over hardware deelt, schrijft op Chinees sociaal medium Bilibili dat Intel zijn Raptor Lake-processors op 17 oktober op de markt brengt. Het zou dan gaan om overklokbare K-processors, in combinatie met een nieuwe Z790-chipset voor moederborden. Intel zou in eerste instantie met een Intel Core i9-13900K, Core i7-13700K en Core i5-13600K komen. Het bedrijf zou tegelijkertijd KF-varianten van deze drie modellen introduceren, die geen geïntegreerde gpu hebben maar verder identiek zijn. Tijdens de CES in januari 2023 moeten niet-overklokbare processors en lager gepositioneerde H770- en B760-chipsets aangekondigd worden, met een release later die maand. Intel hanteerde een soortgelijke releasestrategie met Alder Lake.

Volgens de leaker komt Intel ditmaal niet met een H710-chipset. In plaats daarvan zal de H610-chipset ook deze generatie gebruikt blijven worden. De leaker zegt daarbij dat 600-serie moederborden ondersteuning krijgen voor de nieuwe Raptor Lake-chips. Dat was al bekend; Raptor Lake behoudt socket LGA-1700 en veel moederborden hebben inmiddels al biosupdates gekregen die ondersteuning voor Raptor Lake toevoegen.

Raptor Lake krijgt verder DDR4- en DDR5-ondersteuning, net als Alder Lake. Daarbij zou de officiële DDR5-ondersteuning wel worden opgeschoven van DDR5-4800 naar DDR5-5600, claimt Enthusiastic Citizen. De Z790-chipset zou twintig PCIe 4.0-lanes en acht PCIe 3.0-lanes krijgen. De huidige Z690-chipset heeft twaalf PCIe 4.0-lanes en zestien PCIe 3.0-lanes. Het aantal lanes op de processors blijft hetzelfde, met zestien PCIe 5.0-lanes voor videokaarten en vier PCIe 4.0-lanes voor opslag.

Als deze releasedata kloppen, dan volgt Raptor Lake iets minder dan een jaar na Alder Lake. Intel kondigde die chips vorig jaar ook aan tijdens zijn Innovation-evenement en bracht ze begin november uit. Dit jaar komt AMD ook met zijn Ryzen 7000-processors, die gebruikmaken van een nieuw AM5-platform en een Zen 4-architectuur. Volgens geruchten van VideoCardz worden die processors een paar weken eerder dan Raptor Lake verwacht.