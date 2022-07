Google ontslaat engineer die claimde dat LaMDA zelfbewust was geworden

Google heeft Blake Lemoine van de Responsible AI-divisie van het bedrijf ontslagen nadat hij eerder al op non-actief was gesteld. Hij kwam in juni in het nieuws wegens claims dat het LaMDA-taalmodel een eigen leven was gaan leiden en zelfbewust was.

Het ontslag van Lemoine werd gebracht door de website Big Technology op basis van een eigen, nog niet gepubliceerde podcastaflevering waarin de engineer vertelde over zijn recente ontslag door Google. Het bedrijf heeft zijn vertrek bevestigd en gaf ook een uitgebreide reactie, waarvan hieronder het gedeelte over Blake is weergegeven:

"Als een medewerker zorgen over ons werk deelt, zoals Blake deed, beoordelen we deze uitgebreid. We vonden Blakes beweringen dat LaMDA bewust is volkomen ongegrond en hebben maandenlang gewerkt om dat hem duidelijk te maken. Deze gesprekken maakten deel uit van de open cultuur die ons helpt verantwoord te innoveren. Het is betreurenswaardig dat Blake, ondanks langdurige betrokkenheid bij dit onderwerp, nog steeds ervoor koos om aanhoudend duidelijk beleid inzake werkgelegenheid en databeveiliging te schenden, waaronder ook de noodzaak om productinformatie te beschermen valt. We zullen onze zorgvuldige ontwikkeling van taalmodellen voortzetten en we wensen Blake het beste."

Deze kwestie begon in juni en draait om LaMDA , een taal- of conversatiemodel dat is getraind met aanzienlijke hoeveelheden tekst. LaMDA schreef daarin onder meer dat het zichzelf zag als een persoon en dezelfde rechten wilde hebben als andere Google-medewerkers. Samen met een collega kwam Lemoine tot de conclusie dat er sprake was van zelfbewustzijn. De twee medewerkers van Google probeerden intern de vicepresident van het bedrijf en het hoofd van de afdeling Responsible Innovation te overtuigen, maar zij wijzen de claims van de hand.

Uiteindelijk begon Lemoine toch hierover te publiceren in de vorm van logs van chats die hij met LaMDA hield. Zo publiceerde hij een 'interview' met LaMDA, in feite een samenstelling van meerdere chatsessies. Ook stapte hij naar The Washington Post met de claim dat het taalmodel zelfbewust was geworden. Door het schenden van de geheimhoudingsplicht werd de engineer al snel op non-actief gesteld.

Google onthulde zijn Language Model for Dialogue Applications, of LaMDA, tijdens zijn I/O 2021-conferentie. Het taalmodel maakt het mogelijk vloeiend conversaties te hebben over tal van onderwerpen, vergelijkbaar met hoe mensen online met elkaar converseren. LaMDA is op grote hoeveelheden data getraind voor dergelijke conversaties.