Google toont algoritme dat zich na training kan voordoen als willekeurig object

Google heeft een demonstratie gegeven van een algoritme dat gesprekken kan voeren en zich daarbij kan voordoen als een willekeurig object. Ook werkt Google aan een zoekfunctie die tekst, audio, afbeeldingen en video's combineert.

Het gaat om software die zich nu nog in de vroege fase van ontwikkeling bevindt, zei Google-ceo Sundar Pichai tijdens de keynote van ontwikkelaarsconferentie I/O. De bedoeling is om de software uiteindelijk te integreren in de zoekfunctie, Assistant en Workspace.

Het algoritme LaMDA, Language Model for Dialogue Applications, leert van alles over een object, zodat gebruikers er gesprekken mee kunnen voeren. In de demonstratie voerde het algoritme gesprekken als dwergplaneet Pluto en een gevouwen papieren vliegtuigje. De software is nog lang niet foutloos en geeft af en toe verkeerde antwoorden of houdt het gesprek niet op gang, zei Pichai. De bedoeling is om software te ontwikkelen waarmee gebruikers op natuurlijkere wijze gesprekken kunnen voeren.

Ook werkt Google aan een 'multimodal model' om tegelijk gebruik te maken van tekst, afbeeldingen, audio en video. Zo moet het mogelijk worden om te vragen naar inhoud van video, zoals 'toon me het gedeelte waar de leeuw brult bij zonsondergang'. Wanneer de techniek klaar is om online te zetten, zei Google niet.