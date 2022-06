Divinity: Original Sin 2 nu beschikbaar voor iPad

Divinity: Original Sin 2 is sinds dinsdag beschikbaar op iPad. Vorig jaar toonde Apple de game voor het eerst tijdens Apples Worldwide Developers Conference. Nu is de game beschikbaar op een select aantal iPad-modellen.

In een trailer kondigt Larian Studios de port voor de iPad aan en de game is ook meteen beschikbaar in de App Store voor 27,99 euro. Tenminste als je een relatief nieuwe iPad Pro hebt of een nieuwe iPad Air. Alleen de iPad Air 2020 wordt ondersteund en voor iPad Pro-modellen kan alleen iedereen met een derde generatie iPad Pro of nieuwer de game spelen.

Net als op consoles ondersteunt Divinity: Original Sin 2 splitscreen, zodat twee spelers op één iPad kunnen spelen. De game kan gespeeld worden met een controller, muis en toetsenbord of via het touchscreen. Op de iPad Pro 2021 draait de game met 60fps volgens de ontwikkelaar. Ook is cross-play mogelijk tussen pc, Mac en iPad.

De volledige rpg is te spelen op iPad, met alle content die al voor consoles en pc verscheen. De game kwam eerder uit voor voor Windows, PS4, Xbox One en macOS. De oorspronkelijke release was in 2017.