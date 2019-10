Ontwikkeling Divinity: Fallen Heroes is in de ijskast gezet

De ontwikkeling van de Xcom-achtige game Divinity: Fallen Heroes wordt tot nader order in de ijskast gezet. Het Vlaamse Larian Studios en de Deense studio Logic Artists laten in een gezamenlijke verklaring weten dat er veel meer tijd nodig is voor de ontwikkeling van het spel.

De release van Divinity: Fallen Heroes was oorspronkelijk gepland voor november dit jaar, maar Larian Studios meldt dat het voor alle betrokken partijen duidelijk is geworden dat er veel meer ontwikkeltijd en geld nodig zijn om het spel op een goede manier te voltooien. Logic Artists noemt als verklaring ook specifiek releaseschema's als reden voor het uitstel van Divinity: Fallen Heroes.

Larian biedt zijn excuses aan, omdat enthousiast geworden spelers nu een onbekende tijd moeten wachten totdat Fallen Heroes uitkomt. Of van uitstel afstel komt, of dat het spel toch nog een keer in de toekomst uitkomt, is onbekend. Larian zegt dat er ondanks de huidige status een 'geweldige game in zit' en meldt dat het er vertrouwen in heeft dat de titel ooit alsnog voor spelers beschikbaar komt.

De Belgische ontwikkelaar had het ontwikkelen van de game uitbesteed aan de Deense studio Logic Artists. Larian zegt dat het verder werkt aan Baldur's Gate 3 en dat Logic Artists doorgaat met het werken aan zijn Expeditions-games. "Wij zijn ook een onafhankelijke studio, en begrijpen en waarderen het belang van een ontwikkelaar om te investeren in zijn eigen intellectuele eigendom en in zijn eigen toekomst", schrijft Larian.

Divinity: Fallen Heroes werd in maart aangekondigd. Beide bedrijven waren toen al ruim een jaar bezig met de ontwikkeling van het nieuwe spel. Fallen Heroes werd niet gepresteerd als opvolger van Divinity: Original Sin 2; het zou een spin-off worden die zich in hetzelfde universum afspeelt. Fallen Heroes moest een turn-based singleplayergame worden met een co-opfunctie, waarin spelers squads op missies sturen en waarbij rpg-elementen een belangrijke rol spelen.