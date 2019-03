Larian Studios kondigt Xcom-achtige game Divinity: Fallen Heroes aan

Het Vlaamse Larian kondigt Divinity: Fallen Heroes aan. Het gaat niet om de opvolger van Divinity: Original Sin 2, maar om een spin-off die zich in hetzelfde universum afspeelt. In de turn-based game sturen spelers squads op missies, vergelijkbaar met Xcom.

Volgens een beschrijving op de Fallen Heroes-website zit de game vol met rpg-elementen en krijgt het spel meer dan zestig missies. De keuzes die spelers daarin maken, beïnvloeden het verhaal. In vergelijking met de Divinity: Original Sin-games, draait het spel echter minder om verhaal. Fallen Heroes heeft geen open wereld; spelers kiezen steeds een team van personages en sturen die op een missie.

Confrontaties worden turn-based uitgevochten en de game gebruikt daarvoor dezelfde mechanismes als Divinity: Original Sin 2, met het verschil dat ieder team steeds een beurt heeft in plaats van dat de beurt per individu wisselt. Ook komen er vuurwapens in de game. Volgens Rock Paper Shotgun, dat een vroege versie kon proberen, speelt het als een Xcom-achtige game.

Fallen Heroes is een singleplayergame, maar er komt ook een co-opfunctie. Larian Studios heeft het ontwikkelen van de game uitbesteed aan de Deense studio Logic Artists. De game moet later dit jaar uitkomen op 'verschillende platforms'. Welke en precies wanneer is nog niet bekend.