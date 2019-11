Larian Studios brengt volgend jaar Divinity Original Sin-bordspel uit

Larian Studios heeft via Kickstarter geld binnengehaald om een bordspel te maken met een Divinity Original Sin-thema. Het bordspel dat geschikt is voor een tot vier spelers zou in oktober volgend jaar klaar moeten zijn.

Volgens de makers is het bordspel gebaseerd op de rpg Divinity: Original Sin II, die eind 2017 uitkwam. Het bordspel is een avonturengame met een verhaal en tactische gevechten. Het spel wordt gemaakt door Lynnvander Studios, dat al meer bordspellen op zijn naam heeft staan. Het Divinity Original Sin-bordspel bestaat uit een speelbord, vier figuurtjes, zestien dobbelstenen en honderden kaartjes. Die kaartjes bevatten onder andere locaties, skills en items.

Geïnteresseerden kunnen 109 euro toezeggen aan het crowdfundingproject om in aanmerking te komen voor de Standard Edition van het bordspel. Er is ook een Premium Edition van 149 euro, met meer figuurtjes, metalen munten en extra side quests. Beiden zouden in oktober 2020 geleverd moeten worden.

Op het moment van schrijven heeft Larian ruim 321.000 opgehaald, ruim het dubbele van het gestelde doel. De Kickstarter-campagne loopt nog tot en met 20 december. De ontwikkelaars hebben inmiddels een aantal stretch goals live gezet. Als die gehaald worden, beloven de makers toevoegingen aan het spel. Het streefbedrag voor het hoogste doel is 700.000 dollar.