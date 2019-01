Franse start-up ontwikkelt gameconsole speciaal bedoeld voor bordspellen

De Franse start-up Wizama ontwikkelde een gameconsole die speciaal bedoeld is voor bordspellen. Bij de SquareOne, zoals het apparaat gedoopt is, combineert de fabrikant onder andere een touchscreen met pionnen

De SquareOne is opgebouwd rond een 19"-aanraakscherm en wordt compleet geleverd met pionnen, een dobbelsteen en 54 ‘magische’ speelkaarten. Volgens de ontwikkelaar combineert de console de ouderwetse gezelligheid van het klassieke bordspel met de actie en het spektakel van hedendaagse videogames. Via sensoren in de rand rond het scherm, bluetooth en nfc worden pionnen, kaarten en andere objecten automatisch gedetecteerd en opgenomen in het spel. De SquareOne houdt vanzelfsprekend ook keurig de puntentelling bij.

Voor de catalogus met interactieve bordspellen werkt Wizama samen met een aantal vooraanstaande gameontwikkelaars. Tot de eerste titels behoren onder meer het tactische spel Chromacy en de shooter Cosmo Squabble. De SquareOne komt in de zomer op de markt en krijgt een richtprijs mee van 499 dollar.