Ar-bril voor tabletop-games haalt Kickstarter-doel ruimschoots

De Kickstarter-campagne van de Tilt Five-ar-bril is deze week afgerond. In totaal heeft de campagne zo'n 1,59 miljoen euro opgehaald. De Tilt Five is vooral bedoeld voor interactieve tabletop-games. Het product moet uiterlijk in augustus geleverd worden aan backers.

De Tilt Five is een systeem waarmee interactieve bordspellen gespeeld kunnen worden. Het verscheen in september op Kickstarter met een oorspronkelijk financieringsdoel van 450.000 dollar. Gebruikers konden voor een pledge van 299 dollar, omgerekend zo'n 270 euro, een starterkit krijgen met daarin een enkele bril, een controller en een gameboard. Een set met drie brillen en controllers kostte 879 dollar, of 793 euro. Via Kickstarter werden eerder projecten als de originele Oculus Rift gefinancierd.

Het team achter Tilt Five bestaat grotendeels uit teamleden van het CastAR-project. Dit project werd in 2013 ook, in eerste instantie succesvol, gefinancierd via crowdfunding. Het project ontving destijds ruim een miljoen dollar, wat toentertijd een ongekend bedrag was. Het concept van CastAR is vrijwel gelijk aan dat van de Tilt Five; het was namelijk ook een ar-bril voor tabletop-games. Het project werd in eerste instantie gemaakt uit enthousiasme, maar uiteindelijk moest het bedrijf winstgevend worden en werd aanmunten een noodzaak, vertelt Tilt Five-ceo Jeri Ellsworth aan Wareable. Het CastAR-team viel in 2017 uiteen. Het team werkt sindsdien aan de Tilt Five.

De Tilt Five werkt via ar-brillen met twee 720p-microprojectors die zijn gepolariseerd voor stereoweergave tot 60fps. Ook heeft zo'n bril ingebouwde stereospeakers, een microfoon en een Inertial Measurement Unit. Zo'n IMU kan onder andere de oriëntatie van een hoofd meten door middel van accelerometers en gyroscopen. De brillen worden via usb 3.1 gen 2 aangesloten op een desktop, laptop of Android-smartphone, die de bril moet aansturen. Het host-apparaat heeft minimaal usb 3.0 nodig. Ondersteuning voor iOS wordt volgens de ontwikkelaar toegevoegd na de officiële release van het product. De rekenkracht van het aangesloten apparaat bepaalt daarnaast de grafische complexiteit van de games. Een krachtige desktop biedt dus een betere grafische ervaring dan een smartphone.

De bril werkt alleen via het bijgeleverde gameboard, dat standaard 80x80cm is. Tegen een meerprijs is een groter gameboard verkrijgbaar, dat tot 107x80cm kan worden uitgebreid. De brillen hebben een kijkhoek van 108 graden, waardoor het volledige gameboard volgens de ontwikkelaar zichtbaar moet zijn tijdens gebruik. Iedere aangesloten bril geeft daarnaast een eigen 3d-omgeving weer. Bij multiplayergames kunnen gebruikers dus geen strategieën van elkaar afkijken. Het product kan werken in combinatie met fysieke producten, bijvoorbeeld kaarten en figurines. De ontwikkelaars beloven ook online multiplayer, waardoor spelers via internet met vrienden kunnen spelen, mits ze ook een Tilt Five-set bezitten.

Deze controller heeft wat weg van een toverstaf, en wordt dan ook een wand genoemd door de ontwikkelaar. De controller bevat enkele knoppen, maar werkt ook als aanwijzer. Met de controller kunnen in-game objecten bovendien gepord, geduwd, gesleept en geplet worden. De Tilt Five werkt overigens ook in bepaalde games met hand-tracking.

De ontwikkelaars van de ar-bril maken in december een nieuw prototype, en begint in februari met het leveren van bètakits. In maart begint het bedrijf met de productie van de Kickstarter-exemplaren, die vanaf juni verzonden moeten worden. In augustus hoopt de ontwikkelaar alle exemplaren geleverd te hebben. Het is nog onduidelijk wanneer het systeem beschikbaar wordt voor mensen die het systeem niet via Kickstarter gesteund hebben.