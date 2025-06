Britse telecomgigant BT Group wil voor 2030 tienduizend banen vervangen door AI

De Britse Telecomreus BT Group, voorheen British Telecom, wil binnen zeven jaar tot 42 procent van het totale personeelsbestand verkleinen, wat neerkomt op zo'n 55.000 werknemers. Minstens tienduizend daarvan moeten vervangen worden door AI.

BT Group wil onder meer de klantenservice vervangen door AI, zegt ceo Philip Jansen in een gesprek met analisten, schrijft CNN. Volgens hem beantwoordt hun eigen chatbot Amy al veel vragen van klanten en kan de klantenservice door kunstmatige intelligentie 'soepeler' verlopen. Ook is het bedrijf aan het experimenteren met andere producten en diensten die betrekking hebben op generatieve AI.

Het bedrijf verwacht daarnaast dat digitale netwerken in de nabije toekomst door voortdurende verbeteringen minder onderhoud zullen vereisen. Daarom schat BT Group dat er tegen het eind van het decennium op dit gebied ruim tienduizend minder werknemers benodigd zijn, meldt BBC. Vooral nadat het telecombedrijf zijn nieuwe Britse glasvezelnetwerk tegen het eind van 2026 volledig heeft uitgerold moet het personeelsbestand flink ingedamd worden. Laatstgenoemde moet minstens 15.000 banen schelen, zowel fulltimers als externe aannemers.

Naast de eerder genoemde tienduizend banen die volgens BT Group geautomatiseerd kunnen worden, worden er ook nog zo'n vijfduizend verminderd door 'herstructurering'. Dit zijn overigens allemaal minimale geschatte aantallen, want BT Group wil hoogstens 55.000 banen schrappen. De vier genoemde gebieden waarop bezuinigd moet worden, laten dus nog een speelruimte over van 15.000 werknemers.

Het bedrijf heeft nu zo'n 130.000 werknemers in dienst, waar ook 30.000 aannemers van externe bedrijven onder worden gerekend. In 2022 had de telecomprovider nog een personeelsbestand van 135.000 personen. In 2030 wil het bedrijf nog maar tussen de 75.000 en 90.000 werknemers in dienst.