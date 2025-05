Dropbox ontslaat 500 mensen om te kunnen investeren in AI

Cloudopslag- en filesharingdienst Dropbox gaat 16 procent van het werknemersbestand ontslaan om te kunnen investeren in AI. Die investeringen vereisen ander personeel dan de werknemers die nu ontslagen worden. Het bedrijf zegt ook mensen te ontslaan omdat de groei afvlakt.

Dropbox zegt al langer te willen werken aan een toekomst met meer AI-functies, zoals het herorganiseren van kalenders of het maken van to-dolijsten. De afgelopen maanden ligt er in de techwereld echter een grotere focus op AI, door de opkomst van generatieve-AI-diensten als ChatGPT. Daarom moet het bedrijf sneller overschakelen op het ontwikkelen van AI-diensten, schrijft Dropbox.

"In een ideale wereld zou je mensen van het ene team naar het andere kunnen verschuiven", zegt het bedrijf, maar dit kan niet bij alle werknemers. Voor de nieuwe focus op AI zijn namelijk voornamelijk AI- en early stage product development-ontwikkelaars nodig. Om die mensen aan te kunnen nemen en investeringen te kunnen doen, moet het bedrijf nu zo'n vijfhonderd mensen ontslaan.

Ceo Drew Houston benadrukt dat Dropbox nog winstgevend is en groeit, maar zegt ook dat die groei afvlakt. Dit komt deels door de huidige economische situatie. Door die economische tegenwind zouden bepaalde eerder gedane investeringen ook niet langer duurzaam zijn. Daarom wil het bedrijf in bepaalde delen van Dropbox investeringen terugschroeven, zonder in details te treden.