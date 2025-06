Dropbox gaat limiet stellen aan eerdere unlimited opslag in Advanced-abonnement

Dropbox gaat limieten toevoegen aan zijn Advanced-abonnementen. Daarop was het voorheen mogelijk om een oneindige hoeveelheid data op te slaan, maar het bedrijf zegt zoveel last van misbruik te hebben dat het nog maar een maximum van 15TB aanbiedt.

Dropbox schrijft in een blogpost dat het voor het Advanced-plan overstapt op metering. Dat abonnement kost 18 euro per gebruiker per maand en had altijd een oneindige hoeveelheid opslag. Dropbox zegt dat dat niet langer haalbaar is. "We zagen steeds vaker dat klanten die een Advanced-abonnement afsloten, dat niet voor bedrijfsdoelen gebruikten, maar bijvoorbeeld voor cryptomining. In sommige gevallen verkochten ze zelfs opslagruimte door." Dat is volgens Dropbox in de afgelopen maanden alleen maar meer voorgekomen. "We zagen dat zulke klanten duizenden malen meer opslag gebruikten dan legitieme zakelijke gebruikers. Dat leverde problemen op voor andere klanten."

Om die reden schroeft Dropbox de maximale opslagruimte terug naar 15TB. Die 15TB geldt voor teams waarin drie actieve gebruikers zitten. Iedere extra betalende gebruiker krijgt nog eens 5TB aan opslag erbij. De totale opslag kan worden verdeeld onder alle teamleden.

Dropbox heeft wel enkele coulanceregels opgesteld. Zakelijke gebruikers die minder dan 35TB aan opslag per licentie gebruiken, mogen die opslag nog vijf jaar blijven gebruiken. Het gaat dan om de hoeveelheid ruimte die ze gebruiken op het moment dat ze daar een melding van krijgen. Daarnaast krijgen ze 5TB aan extra opslagruimte om te gebruiken. Voor klanten die meer dan 35TB gebruiken, geldt hetzelfde, maar dan voor slechts één jaar. Daarnaast maakt Dropbox het mogelijk om extra opslag bij te kopen. Dat kost 10 euro per terabyte per maand.

Het beleid gaat per direct in voor nieuwe klanten. Bestaande klanten worden voor 1 november op de hoogte gesteld.