Dropbox maakt camera-uploads beschikbaar voor gratis gebruikers

Dropbox heeft een aantal vernieuwingen doorgevoerd, waaronder de mogelijkheid voor niet-betalende gebruikers om automatische camera-uploads te gebruiken. Dat was voorheen enkel voorbehouden aan betalende gebruikers.

Dropbox meldt op zijn blog dat de camera-uploads vanaf nu ook beschikbaar zijn voor Basic-gebruikers. Ook zegt het bedrijf dat deze functie aanzienlijk is verbeterd zodat de prestaties sneller en betrouwbaarder moeten zijn.

Gebruikers op iOS kunnen nu ook instellen hoe foto's en video's worden opgeslagen; deze functie om precies aan te geven in welke map ze moeten worden opgeslagen, komt binnenkort ook beschikbaar voor Android. Verder is er nu een optie om Dropbox een foto te laten verwijderen zodra deze is geüpload.

In de web-versie van Dropbox is het nu mogelijk om bestanden om te zetten in andere formaten, zonder dat het programma daarvoor hoeft te worden afgesloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de omzetting van jpeg- naar png-bestanden.

Daarnaast introduceert Dropbox een paar nieuwe functies voor zijn wachtwoordmanager. Deze is al langer gratis te gebruiken en is nu ook geschikt om creditcardinformatie te verwerken, wat het betalen vanuit de browser of een mobiel apparaat moet vergemakkelijken. Verder is er ondersteuning voor het delen van wachtwoorden en is er een browserextensie voor de wachtwoordmanager.