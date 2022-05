Netflix richt zich op toevoegen van mobiele games voor abonnees

Netflix zal zich bij de uitbreiding naar games vooral richten op een aanbod van mobiele games. Die zullen zonder extra kosten te spelen zijn voor betalende abonnees. Dat meldt het bedrijf tijdens de presentatie van de laatste kwartaalcijfers.

In een toelichting op de kwartaalcijfers meldt Netflix dat het zich in een vroege fase bevindt om verder naar games uit te breiden. Daarbij verwijst het bedrijf naar eerdere 'pogingen rondom interactiviteit', in de vorm van bijvoorbeeld de interactieve show Black Mirror: Bandersnatch en de games op basis van de serie Stranger Things. Netflix zegt dat games een nieuwe categorie op het platform worden, waarbij in eerste instantie de primaire focus zal liggen op games voor mobiele apparaten.

Netflix geeft nog weinig nadere details over deze plannen om mobiele games toe te voegen. Zo is nog altijd onbekend welke titels op het streamingplatform zullen verschijnen of hoe de games precies te spelen zullen zijn. In een mondelinge toelichting zegt Greg Peters, de chief product officer van Netflix, dat een deel van de games verbonden zullen zijn met bestaande franchises van Netflix. Ook zegt hij dat de games geen advertenties of in-gameaankopen zullen bevatten. Eerder werd al duidelijk dat Netflix voor zijn gameaanbod een voormalig leidinggevende van Electronic Arts en het Oculus-onderdeel van Facebook heeft aangenomen.

Op het vlak van het aantal betalende abonnees was er gedurende het afgelopen tweede kwartaal sprake van een groei van 8,4 procent, waarmee het totale aantal nu op iets meer dan 209 miljoen zit. Dit is een stuk lager dan de groei van 27,3 procent een jaar geleden, waarmee het aantal toen op 193 miljoen abonnees uitkwam. Netflix zegt dat de lagere groei in het afgelopen kwartaal volgens verwachting is en dat vergelijkingen op jaarbasis niet veel waard zijn, omdat er vorig jaar een aanzienlijke groei was door de coronapandemie. Eerder zei het bedrijf al dat het een afvlakkende groei in de eerste helft van dit jaar verwachtte.

De omzet kwam uit op 7,34 miljard dollar, een stijging van 19,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De winst kwam uit op 1,35 miljard dollar, een duidelijke stijging ten opzichte van de 720 miljoen dollar winst die in het tweede kwartaal van 2020 werd geboekt.