Aantal betalende Netflix-abonnees neemt met 4,4 miljoen toe tot 214 miljoen

Netflix had na afloop van het derde kwartaal van 2021 214 miljoen betalende abonnees, een netto toename van 4,4 miljoen. Met name in Azië en de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika kwamen er abonnees bij.

De toename van 4,4 miljoen abonnees in het derde kwartaal betekende een flinke groei tegenover het tweede kwartaal, toen Netflix 1,5 miljoen betalende klanten kon bijschrijven. De groei was ook hoger dan Netflix had verwacht: na het tweede kwartaal gaf Netflix aan te denken dat het 3,5 miljoen nieuwe klanten zou krijgen in het derde kwartaal.

Met name de regio Azië-Pacific was verantwoordelijk voor de groei, met 2,2 miljoen abonnees. Ook Europa, het Midden-Oosten en Afrika droegen er aan bij, met 1,8 miljoen abonnees. In de VS en Canada ging het om slechts 70.000 nieuwe abonnees, maar in het tweede kwartaal verlieten netto 400.000 abonnees daar de dienst.

In het vierde kwartaal verwacht Netflix 8,5 miljoen abonnees bij te kunnen schrijven. Het bedrijf wijst onder andere op het succes van Squid Game. In de eerste week na de release van de Koreaanse serie hebben 142 miljoen abonnees deze bekeken. Later dit jaar gaat Netflix over naar weergave in uren bekeken van zijn titels, in plaats van het aantal accounts dat video's bekeken heeft. De groei blijft dit jaar wel sterk achter bij voorgaande jaren, met name 2020, toen het bedrijf een recordaantal nieuwe klanten kreeg.