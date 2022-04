Netflix noemt voor het eerst kijkcijfers en The Witcher staat op derde plek

Netflix-serie The Witcher is een van de grootste successen van de streamingdienst. Dat blijkt uit cijfers over kijkersaantallen, die de dienst voor het eerst deelt. De serie staat op de derde plek, met 76 miljoen accounts die keken.

In twee slides toont Netflix statistieken over zijn eigen producties. In de top tien van series staat het eerste seizoen van The Witcher op de derde plek. Het getal van 76 miljoen kijkers staat voor het aantal accounts dat de serie minimaal twee minuten heeft bekeken in de eerste 28 dagen na de release op de streamingdienst. Op plek twee staat het eerste seizoen van Lupin, met ook 76 miljoen kijkers. Bridgerton gaat aan koop met 82 miljoen accounts die keken.

Netflix toont ook het aantal uur dat accounts naar de betreffende titels keken in de eerste 28 dagen na de release. The Witcher komt daarbij uit op 541 miljoen uur en staat daarmee op de vierde plek. Het eerste seizoen bestaat uit acht afleveringen van ieder ongeveer een uur. Daaruit is op te maken dat veel accounts de serie ook daadwerkelijk hebben uitgekeken. 541 miljoen uur staat ongeveer gelijk aan 67,6 miljoen keer de duur van het eerste seizoen.

Het is voor het eerst dat de streamingdienst dergelijke gedetailleerde kijkcijfers geeft. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers noemt het bedrijf alleen het aantal abonnees. In juli waren dat er zo'n 209 miljoen. Netflix-topman Ted Sarandos toonde de cijfers op de Code Conference, schrijft The Verge.

Het eerste seizoen van The Witcher verscheen eind 2019 op Netflix. Het was toen al duidelijk dat de serie populair was, maar Netflix heeft daar nooit cijfers over gegeven. Na de release van de serie steeg het aantal spelers van The Witcher 3 op Steam tot een recordhoogte en ook in de Pricewatch werd die game veel meer aangeklikt dan voorheen.

Afgelopen weekend maakte Netflix bekend dat er een derde seizoen van The Witcher komt. Het tweede seizoen van de Netflix-serie verschijnt op 17 december. De tv-serie is gebaseerd op de boeken van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski, net als de games van CD Projekt RED.