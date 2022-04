Netflix geeft groen licht voor seizoen 3 The Witcher en toont nieuwe trailer

Netflix heeft nog voor het vrijgeven van het tweede seizoen van zijn serie The Witcher, groen licht gegeven voor het filmen van seizoen drie. Daarnaast komt er nog een Witcher-animefilm en een Witcher-serie 'voor kinderen en gezinnen'.

Meer informatie over het derde seizoen, de anime-film en de kindvriendelijke serie geeft Netflix op dit moment niet. Netflix maakte het nieuws over The Witcher bekend aan het einde van zijn drie uur durende digitale Tudum-evenement, waarin het allerlei aankondigingen deed. De trailer die getoond wordt, gaat nog over seizoen 2, mede omdat er nog geen beelden van seizoen 3 zijn. Dat tweede seizoen komt op 17 december uit op Netflix.

In de trailer valt te zien dat Cirilla door Geralt meegenomen wordt naar Kaer Morhen, de oude vesting waar witchers vroeger opgeleid werden en de School of the Wolf gevestigd was. Op het chronologische punt van de serie is die school al een schim van wat hij was.

De serie The Witcher is gebaseerd op de bekende videogames van CD Projekt Red en de boekenserie, geschreven door de Pool Andrzej Sapkowski. In een interview met Gizmodo, gepubliceerd in januari 2020, houdt de auteur en originele bedenker van The Witcher zich neutraal tegenover de games en de serie; de games heeft hij niet gespeeld en over de serie laat hij zich niet positief of negatief uit, omdat zijn naam in de aftiteling zit.

Video begint bij het Witcher-segment