Netflix brengt tweede seizoen The Witcher-serie op 17 december uit

Netflix laat weten dat het tweede seizoen van The Witcher op 17 december uitkomt. Het gehele seizoen van tien afleveringen is dan direct via de streamingdienst beschikbaar. Seizoen 2 is deels gebaseerd op het The Witcher-boek Blood of Elves.

De twee hoofdpersonages, Geralt of Rivia en Ciri, worden wederom respectievelijk door Henry Cavill en Freya Allan vertolkt. Seizoen 2 gaat verder waar het vorige seizoen ophield, nadat de twee elkaar weer terugvonden. De streamingdienst kondigt de releasedatum aan, net voordat de eerste officiële WitcherCon van start gaat. Daar zal vermoedelijk nog meer The Witcher-gerelateerde informatie aangekondigd worden.

In de herfst van 2019 werd de releasedatum van The Witcher seizoen 2 ogenschijnlijk per ongeluk al bekendgemaakt door het officiële Twitter-account van Netflix. Het productieproces liep daarentegen veel vertraging op door de coronapandemie, al is de uiteindelijke releasedatum kennelijk niet beïnvloed. Het eerste seizoen van Netflix' The Witcher kwam in december van 2019 uit en werd met 76 miljoen kijkers in de eerste maand de op één na best bekeken Netflix Original tv-serie van de streamingdienst ooit.

In de tussentijd werden meerdere andere projecten rondom het personage uit de Poolse boekenreeks van Andrzej Sapkowski bekendgemaakt, waaronder een prequelserie door Netflix en een The Witcher-smartphonegame van CD Projekt Red.