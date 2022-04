AR-game The Witcher: Monster Slayer verschijnt op 21 juli voor Android en iOS

CD Projekt brengt op 21 juli zijn augmented-realitygame The Witcher: Monster Slayer uit. De smartphonegame is gratis te spelen en bevat in-game aankopen. Spelers nemen het in de game op tegen monsters die in AR-weergave getoond kunnen worden.

In The Witcher: Monster Slayer kunnen spelers op zoek gaan naar monsters, daarmee vechten en zo quests voltooien. De monsters zijn te vinden op locaties in de echte wereld en worden met AR-weergave getoond in het spel. Spelers krijgen keuze uit verschillende wapens, armor en potions.

Volgens een uitleg op de website van de makers gebruikt het spel de lokale weersomstandigheden en bevat het spel verhalende avonturen die geïnspireerd zijn op de The Witcher-boekenserie. De game is ontwikkeld door Spokko, een studio die onderdeel is van uitgever CD Projekt.

Het spel komt uit voor Android en iOS. Android-gebruikers kunnen zich registreren in de Play Store om een melding te krijgen wanneer het spel beschikbaar is. De game is voor een beperkt aantal gebruikers al beschikbaar gemaakt door middel van een soft launch.