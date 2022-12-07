The Witcher: Monster Slayer is vanaf juni 2023 niet meer speelbaar

Ontwikkelaar Spokko stopt eind januari 2023 met de ondersteuning van de AR-smartphonegame The Witcher: Monster Slayer. Ondersteuning voor het spel wordt in stappen afgebouwd en de game is vanaf 30 juni 2023 niet meer te spelen.

Vanaf 31 januari aanstaande is The Witcher: Monster Slayer niet meer te downloaden via de Google Play Store en Apple App Store, blijkt uit een faq. Vanaf dat moment zijn er ook geen ingameaankopen meer mogelijk en stopt de toevoeging van nieuwe content, waaronder nieuwe monsters, quests en gebeurtenissen. De ontwikkelaar benadrukt overigens dat er vanaf de huidige maand al geen 'nieuwe functies en technische verbeteringen' meer worden geïmplementeerd.

Daaropvolgend hebben spelers nog enkele maanden de tijd om hun eventuele ingamevaluta op te maken. Tot en met 30 juni is de game in principe zoals normaal te spelen voor iedereen die de app voor 31 januari heeft geïnstalleerd, afgezien van de mogelijkheid om met echt geld te betalen voor ingame-items en -valuta. Daarna worden de servers van de game offline gehaald en kan de app niet meer gebruikt worden.

The Witcher: Monster Slayer kwam in juli van 2021 uit en is uiteindelijk dus nog geen twee jaar live geweest. In dezelfde faq laat het Poolse bedrijf weten dat de game 'de zakelijke verwachtingen niet waar kon maken'. Daarom wordt Spokko, dat al een dochterbedrijf van CD Projekt Red is, opgenomen door de eveneens Poolse uitgever. In dit proces wordt een onbekend aantal werknemers van Spokko ontslagen.

De augmented-realitygame The Witcher: Monster Slayer hanteert een formule die vergelijkbaar is met die van Pokémon GO; spelers besturen hun ingame-Witcher door in de echte wereld te bewegen. Door middel van augmented reality verschijnen er monsters die zijn geïnspireerd op de The Witcher-boeken en die de speler moet verslaan. Er zijn verscheidene wapens, armor en potions in de game beschikbaar. De game is free-to-play en bevat ingameaankopen. Vooral na een recente update kreeg de game veel kritiek; er zouden te veel pay-to-winelementen in de smartphonegame verwerkt zijn.