The Witcher: Monster Slayer is vanaf juni 2023 niet meer speelbaar

Ontwikkelaar Spokko stopt eind januari 2023 met de ondersteuning van de AR-smartphonegame The Witcher: Monster Slayer. Ondersteuning voor het spel wordt in stappen afgebouwd en de game is vanaf 30 juni 2023 niet meer te spelen.

The Witcher: Monster SlayerVanaf 31 januari aanstaande is The Witcher: Monster Slayer niet meer te downloaden via de Google Play Store en Apple App Store, blijkt uit een faq. Vanaf dat moment zijn er ook geen ingameaankopen meer mogelijk en stopt de toevoeging van nieuwe content, waaronder nieuwe monsters, quests en gebeurtenissen. De ontwikkelaar benadrukt overigens dat er vanaf de huidige maand al geen 'nieuwe functies en technische verbeteringen' meer worden geïmplementeerd.

Daaropvolgend hebben spelers nog enkele maanden de tijd om hun eventuele ingamevaluta op te maken. Tot en met 30 juni is de game in principe zoals normaal te spelen voor iedereen die de app voor 31 januari heeft geïnstalleerd, afgezien van de mogelijkheid om met echt geld te betalen voor ingame-items en -valuta. Daarna worden de servers van de game offline gehaald en kan de app niet meer gebruikt worden.

The Witcher: Monster Slayer kwam in juli van 2021 uit en is uiteindelijk dus nog geen twee jaar live geweest. In dezelfde faq laat het Poolse bedrijf weten dat de game 'de zakelijke verwachtingen niet waar kon maken'. Daarom wordt Spokko, dat al een dochterbedrijf van CD Projekt Red is, opgenomen door de eveneens Poolse uitgever. In dit proces wordt een onbekend aantal werknemers van Spokko ontslagen.

De augmented-realitygame The Witcher: Monster Slayer hanteert een formule die vergelijkbaar is met die van Pokémon GO; spelers besturen hun ingame-Witcher door in de echte wereld te bewegen. Door middel van augmented reality verschijnen er monsters die zijn geïnspireerd op de The Witcher-boeken en die de speler moet verslaan. Er zijn verscheidene wapens, armor en potions in de game beschikbaar. De game is free-to-play en bevat ingameaankopen. Vooral na een recente update kreeg de game veel kritiek; er zouden te veel pay-to-winelementen in de smartphonegame verwerkt zijn.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 07-12-2022 10:13 21

07-12-2022 • 10:13

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Reacties (21)

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sapphire 7 december 2022 10:27
Ik snap hem! Als Witcher fan was ik hier enthousiast aan begonnen maar wat een verschrikkelijk spel!

In tegenstelling tot Pokemon Go is het een enorm saaie grind. Monsters verslaan was ook dodelijk saai wat tappen in vergelijking met Pokemon Go.
En te weinig te doen, weinig variatie, wellicht dat dat na de launch nog veranderd is maar na een week of 2 was ik er wel klaar mee.
PrimusIP @sapphire7 december 2022 11:01
Al die games voegen ook weinig toe ten opzichte van het 'moederspel' Ingress.
Wat Pokemon Go een succes maakte was dat ze grafisch iets nieuws maakte en aansloten op een bekende franchise die zich er ook nog eens goed voor leent. Al die andere (latere) games voegen daar eigenlijk weinig aan toe, behalve dan andere skins terwijl de spelervaring er ook niet beter op wordt.

Het voelt voor mij een beetje alsof Ingres het concept en blauwdruk was, Pokemon Go de grote 'mainstream' eindproduct release en al die andere de melkkoeien zijn.
Polderviking @PrimusIP7 december 2022 11:09
Success van Niantic zit niet zo veel in de game zelf als in de community om de games heen.
Zeker voor Ingress want dat is echt een dodelijk saaie game als je het community aspect er uit zou halen.

Mensen moeten meer redenen hebben om dat spel op te starten dan alleen zin hebben in het spel zelf.

Je kan echt wel Niantic beleg van hun brood vreten als je soortgelijke games maakt met wel deftige support er achter.
Orna draait ook alweer wat jaren mee en vertoont nog niet echt tekenen van omvallen. Da's tegelijk toch ook echt wel wat anders dan Ingress en Pogo.

Denk dat bedrijven gewoon te makkelijk menen te kunnen cashen door een subpar product uit te brengen waar niet al te veel aandacht in zit.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 26 juli 2024 08:30]

SaraNostra @PrimusIP7 december 2022 11:41
Wat Pokemon Go een succes maakte was Pokemon, niet het grafische. De enige reden waarom mensen het spel spelen is vanwege de monstertjes.
Ashketchum22 @sapphire7 december 2022 10:30
Dit is ook precies waarom het bij Wizards Unite van Harry Potter niet aansloeg.
Het was teveel van hetzelfde en te weinig afwisseling.
Tintel @sapphire7 december 2022 11:31
Wat wel grappig was geweest voor de demo die ze laten zien is dat langslopende mensen ook worden geintegreert in het beeld en misschien zelfs wel in NPC kleding. :9
Ricmaniac
7 december 2022 13:57
Echt wtf ik wist niet eens dat deze game bestond. slechte marketing
RoamingZombie @Ricmaniac7 december 2022 16:57
Ik denk dat er honderdduizenden spellen bestaan die jij niet kent. Marketing is zelden goed of slecht maar ontstaat doorgaans uit diepe zakken.
Ricmaniac
@RoamingZombie7 december 2022 19:43
Klopt je hebt gelijk. Mijn reactie was misschien iets te kort door de bocht ja. Maar ik was best wel een hardcore AR speler. heb ze bijna allemaal gespeeld en vind het bijzonder dat ik van dit bestaan dus niet af wist. ook niet in mijn "community" over gehoord met allemaal spelers die ook AR games spelen voor meerdere uren per dag.
Polderviking 7 december 2022 10:41
Zo stom.

Er is gewoon niet genoeg geinvesteerd in deze game. De lore en wereld leent zich bij uitstek voor een groot semicompetatief GPS spel.
Genoeg successverhalen die al jaren in de lucht zijn zoals Pogo, Ingress en Orna waar van afgekeken kan worden en dan toch bij een single player grindfest blijven ala Harry Potter WU.

Deze games werken gewoon niet als je er geen community omheen opzet.
Zo'n gemiste kans dit.

Overigens toen er op launch day een bug was waarmee iedereen bij de eerste kill gelijk naar max level ging en ze daar niets tegen proactief tegen deden was ik alweer klaar met het team wat er achter zat.
Want de oplossing was om je character door support weg te laten kieperen en een nieuwe aan te maken. Terwijl er al dingen gekocht waren.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 26 juli 2024 08:30]

nfsmike 7 december 2022 10:16
De whales die hier geld in hebben gestopt zullen wel balen :D
The Zep Man
@nfsmike7 december 2022 10:20
In dezelfde faq laat het Poolse bedrijf weten dat de game 'de zakelijke verwachtingen niet waar kon maken'.
Whales zijn/gaan niet waar er geen vis is. Het is waarschijnlijk dat er of onvoldoende whales zijn, of dat er onvoldoende vis is om whales te voeden.
YoshiBignose @The Zep Man7 december 2022 10:44
Walvissen eten alleen plankton
RoamingZombie @YoshiBignose7 december 2022 10:49
Nee hoor. Dat ligt helemaal aan het type walvis. Tandwalvissen eten vis en octopi.
lanarhoades @RoamingZombie7 december 2022 11:13
Als je geen octopussen wilt zeggen dan is octopodes correcter dan octopi, omdat het woord octopus van Griekse afkomst is niet het Latijn.
RoamingZombie @lanarhoades7 december 2022 11:20
Je hebt een punt alleen in Engels is het dan wel weer geaccepteerd (volgens Miram Webster). En ik gebruik vaker het Engels dan het Nederlands. En officieel is het een Grieks woord dat is geadopteerd in het Latijn. Wij vervoegen onze leenwoorden immers ook in het Nederlands en niet de oorspronkelijke taal.

Potato potato, tomato tomato, het is uiteindelijk allemaal voedsel.

[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 26 juli 2024 08:30]

arbraxas @RoamingZombie7 december 2022 12:04
Uiteindelijk is dit een bericht over een game. Discussies over walvissen, latijn, grieks en verder taalpurisme is totaal niet onderwerp. (Offtopic zo u wilt ;) )
Simon Shipperd @YoshiBignose7 december 2022 11:45
Orca says no :+
SinergyX
@Simon Shipperd7 december 2022 12:24
Orca says: im the largest species of the dolphin family.

So Orca says yes :+
benvanoers 7 december 2022 10:17
Oh no! Anyways,

Nee maar was wel een grappig spel, jammer.

[Reactie gewijzigd door benvanoers op 26 juli 2024 08:30]

mutley69 8 december 2022 21:45
Zo'n bedrijf mijd je toch bij nieuwe aankopen?

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